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Тихая смерть на прогулке: где прячутся клещи и почему их боятся ветеринары

1:53
Зоосфера

Для животных клещи могут быть даже более коварными, чем для человека. Особенно если речь идёт о собаках с густой шерстью — паразита легко пропустить до тех пор, пока он не напьётся крови и не увеличится в размерах.

Собаки породы Золотистый ретривер
Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собаки породы Золотистый ретривер

Вот как вовремя заметить угрозу и защитить питомца.

Где подстерегают клещи

Многие уверены, что клещи обитают только в лесу. На самом деле, они встречаются и в черте города — в парках, скверах, на газонах и даже у дороги. Живут до восьми лет и активны не только летом, но и зимой, если погода тёплая.

Клещи переносят опасные инфекции: клещевой энцефалит, болезнь Лайма и пироплазмоз (бабезиоз), который смертельно опасен для собак. Наиболее уязвимые зоны — уши, шея, морда, где кожа особенно тонкая. Чем быстрее клещ будет найден и удалён, тем меньше риск заражения.

Как безопасно удалить клеща

Процедуру стоит проводить в перчатках, используя специальный инструмент или петлю из нити. Захватить клеща нужно у основания, как можно ближе к коже, и аккуратно выкручивать против часовой стрелки. Если головка оторвётся и останется в теле, её следует извлечь. Место укуса обязательно обработать антисептиком.

Признаки тревоги

Если собака становится слабой, теряет аппетит, у неё появляется рвота, понос, поднимается температура или желтеют слизистые — это может быть началом пироплазмоза. Болезнь развивается в течение 3-14 дней, и медлить нельзя — срочно к ветеринару.

Профилактика — лучшее оружие

Не забывайте регулярно обрабатывать питомца средствами от клещей, своевременно делать прививки и соблюдать профилактические меры.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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