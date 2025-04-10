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Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят

2:29
Зоосфера

На витринах зоомагазинов всё больше баночек с надписью "здоровье суставов", "сияющая шерсть" или "спокойствие и баланс". Кажется, что каждая из них способна сделать вашего пса счастливее. Но так ли это на самом деле?

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Если ваш питомец питается сбалансированно — будь то готовые корма или домашняя еда, составленная с учётом всех потребностей, — ему вряд ли нужны дополнительные витамины.

Однако есть исключения, когда пищевые добавки действительно могут помочь. Главное — знать, когда они уместны, а когда — опасны.

Когда добавки могут быть полезны?

Есть определённые ситуации, в которых пищевые добавки оказывают реальную поддержку:

  • Суставы: для пожилых собак или крупных пород, склонных к артриту, глюкозамин и хондроитин помогают сохранить подвижность.
  • Пищеварение: пробиотики могут восстановить кишечную микрофлору после курса антибиотиков или перенесённой диареи.
  • Шерсть и кожа: жирные кислоты омега-3 из рыбьего жира способны улучшить состояние кожи и вернуть блеск шерсти.

Не заменяют лекарства

Важно помнить: даже самые "натуральные" добавки — это не лекарства. Они могут поддерживать здоровье, но не лечат заболевания.

Давать их стоит только после консультации с ветеринаром. Только специалист подскажет, действительно ли добавка нужна, в какой дозировке и на какой срок.

Передозировка — не редкость, и иногда она может навредить. Например:

  • Кальций: избыток у щенков крупных пород способен спровоцировать проблемы с костями.
  • Рыбий жир: при переизбытке может нарушить баланс жиров в организме и вызвать расстройство ЖКТ.

Когда добавки могут навредить

Даже безобидные на первый взгляд добавки могут дать обратный эффект:

  • Взаимодействие с препаратами: омега-3 разжижают кровь и могут конфликтовать с лекарствами.
  • Побочные эффекты: расстройства пищеварения, аллергии, сбои в пищевом балансе.
  • Сомнительные источники: "чудо-добавки" из интернета часто не проходят проверку и могут содержать вредные компоненты.

И главное — не переборщить

Если собака здорова, активна и питается правильно, ей не нужны добавки. Зачастую это просто маркетинг. Лучше вложить деньги в качественный рацион и регулярные осмотры у ветеринара.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции. Основной источник в пище — рыба, также семена чиа, льна, морские водоросли и микроводоросли и прочее.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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