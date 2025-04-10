Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят

На витринах зоомагазинов всё больше баночек с надписью "здоровье суставов", "сияющая шерсть" или "спокойствие и баланс". Кажется, что каждая из них способна сделать вашего пса счастливее. Но так ли это на самом деле?
Если ваш питомец питается сбалансированно — будь то готовые корма или домашняя еда, составленная с учётом всех потребностей, — ему вряд ли нужны дополнительные витамины.
Однако есть исключения, когда пищевые добавки действительно могут помочь. Главное — знать, когда они уместны, а когда — опасны.
Есть определённые ситуации, в которых пищевые добавки оказывают реальную поддержку:
Важно помнить: даже самые "натуральные" добавки — это не лекарства. Они могут поддерживать здоровье, но не лечат заболевания.
Давать их стоит только после консультации с ветеринаром. Только специалист подскажет, действительно ли добавка нужна, в какой дозировке и на какой срок.
Передозировка — не редкость, и иногда она может навредить. Например:
Даже безобидные на первый взгляд добавки могут дать обратный эффект:
Если собака здорова, активна и питается правильно, ей не нужны добавки. Зачастую это просто маркетинг. Лучше вложить деньги в качественный рацион и регулярные осмотры у ветеринара.
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