Да, кошки потеют — и вот кто делает это особенно активно

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Потеют ли кошки? Да, ещё как. Но делают это совсем не так, как люди.

Если вы когда-нибудь замечали влажные следы лап на полу или странные коричневатые пятна после отдыха сфинкса на подушке — это не мистика, а биология в действии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Как потеют обычные кошки

У большинства кошек потовые железы расположены только на подушечках лап. Именно они оставляют "мокрые отпечатки", если питомцу жарко или он сильно нервничает.

При этом длина шерсти роли не играет: и пушистые, и короткошерстные потеют одинаково, хотя пота в привычном для нас смысле вырабатывается очень мало.

Сфинксы — другое дело

У лысых пород, таких как сфинксы, всё тело покрыто потовыми железами.

Они могут буквально "мокнуть", особенно в жару или при волнении.

Их пот содержит коричневатые пигменты, которые легко остаются на мебели, одежде и постельном белье.

Для одних сфинксов потоотделение почти незаметно, а другие нуждаются в регулярном уходе — купании и протирании влажной салфеткой. Без этого животное может выглядеть грязным и ощущаться липким на ощупь.

Зависит от эмоций и здоровья

Потоотделение у кошек связано не столько с температурой, сколько с стрессом, волнением или болезнью.

Если у питомца вдруг стали постоянно мокрые лапы — это может быть признаком тревоги или перегрева.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



