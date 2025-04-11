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Да, кошки потеют — и вот кто делает это особенно активно

1:31
Зоосфера

Потеют ли кошки? Да, ещё как. Но делают это совсем не так, как люди.
Если вы когда-нибудь замечали влажные следы лап на полу или странные коричневатые пятна после отдыха сфинкса на подушке — это не мистика, а биология в действии.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Как потеют обычные кошки

У большинства кошек потовые железы расположены только на подушечках лап. Именно они оставляют "мокрые отпечатки", если питомцу жарко или он сильно нервничает.
При этом длина шерсти роли не играет: и пушистые, и короткошерстные потеют одинаково, хотя пота в привычном для нас смысле вырабатывается очень мало.

Сфинксы — другое дело

У лысых пород, таких как сфинксы, всё тело покрыто потовыми железами.
Они могут буквально "мокнуть", особенно в жару или при волнении.
Их пот содержит коричневатые пигменты, которые легко остаются на мебели, одежде и постельном белье.

Для одних сфинксов потоотделение почти незаметно, а другие нуждаются в регулярном уходе — купании и протирании влажной салфеткой. Без этого животное может выглядеть грязным и ощущаться липким на ощупь.

Зависит от эмоций и здоровья

Потоотделение у кошек связано не столько с температурой, сколько с стрессом, волнением или болезнью.
Если у питомца вдруг стали постоянно мокрые лапы — это может быть признаком тревоги или перегрева.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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