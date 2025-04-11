Кошка ждёт котят? Есть способ узнать число, не тревожа её

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка готовится стать мамой, вполне логично задаться вопросом: сколько малышей стоит ждать? Но не спешите искать ответ руками — прощупывание живота может не только вызвать стресс у будущей мамы, но и повредить эмбрионы. К счастью, есть более безопасные и надёжные методы.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

1. Точный способ — ультразвук

За неделю до предполагаемых родов ветеринар может провести УЗИ.

Это самый научно обоснованный и безопасный метод, позволяющий точно определить количество котят в утробе.

Бонус: врач проверит, как развиваются малыши и нет ли осложнений.

2. Наследственность — как у мамы, так и у дочки

Удивительно, но количество котят у вашей кошки может совпадать с приплодом её матери.

Если мама-роженица стабильно приносила 6-8 котят — велика вероятность, что и её дочка окажется столь же плодовитой.

Если же в помёте было 2-3 малыша, ждать "кошачий детский сад" не стоит.

3. Народный лайфхак — считаем железы

Старый способ от заводчиков:

сосчитайте, сколько молочных желёз у кошки набухли во время беременности, и вычтите два.

Полученная цифра — предполагаемое количество котят.

Метод не научный, но многие отмечают, что он часто работает с удивительной точностью.

Важно: Не тревожьте кошку лишний раз. Поддержка, тишина и внимательное наблюдение — лучшее, что вы можете ей дать в период ожидания малышей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



