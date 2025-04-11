Кошка ждёт котят? Есть способ узнать число, не тревожа её

Если ваша кошка готовится стать мамой, вполне логично задаться вопросом: сколько малышей стоит ждать? Но не спешите искать ответ руками — прощупывание живота может не только вызвать стресс у будущей мамы, но и повредить эмбрионы. К счастью, есть более безопасные и надёжные методы.
За неделю до предполагаемых родов ветеринар может провести УЗИ.
Это самый научно обоснованный и безопасный метод, позволяющий точно определить количество котят в утробе.
Бонус: врач проверит, как развиваются малыши и нет ли осложнений.
Удивительно, но количество котят у вашей кошки может совпадать с приплодом её матери.
Если мама-роженица стабильно приносила 6-8 котят — велика вероятность, что и её дочка окажется столь же плодовитой.
Если же в помёте было 2-3 малыша, ждать "кошачий детский сад" не стоит.
Старый способ от заводчиков:
сосчитайте, сколько молочных желёз у кошки набухли во время беременности, и вычтите два.
Полученная цифра — предполагаемое количество котят.
Метод не научный, но многие отмечают, что он часто работает с удивительной точностью.
Важно: Не тревожьте кошку лишний раз. Поддержка, тишина и внимательное наблюдение — лучшее, что вы можете ей дать в период ожидания малышей.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.