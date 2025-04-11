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Мяуканье, скакание и царапанье ночью — не каприз, а древний ритуал

2:03
Зоосфера

Только вы выключили свет и улеглись в постель — и вдруг: топот, мяуканье, прыжки по стенам и бешеный зум по коридору. Если у вас есть кошка, вы точно знаете этот сценарий. Но что на самом деле заставляет пушистых друзей устраивать дискотеку посреди ночи?

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Ночные охотники в домашнем интерьере

Кошки — потомки диких хищников. Их внутренние часы настроены на активность в сумерки и ночью. В дикой природе это время охоты.
Так что, пока вы спите, кошка "выслеживает" игрушечную мышь, тапок или штору. Это не безумие — это инстинкт.

Вся энергия — на ночь

Питомцы, особенно те, кто целый день спит в одиночестве, накапливают энергию.
И когда хозяева возвращаются с работы, у кошки начинается вторая смена: игры, бег, охота.
Если в течение дня пушистик скучал, ночью он наверстает всё сполна.

Темнота делает их сильнее

Кошки лучше видят в темноте, чем люди. Их слух и зрение обостряются, любой шорох превращается в событие.
Шум за стенкой, капли из крана или движение шторы — всё это провоцирует реакцию, ведь охотник не дремлет.

Территория под контролем

Ночью кошки ревизуют границы своих владений.
В квартире с тонкими стенами питомец может "переписываться" с соседским котом — через запахи, звуки и царапанье.

Гормоны шалят

Если кошка не стерилизована, активность ночью может быть связана с гормональным всплеском.
Во время течки кошки становятся особенно голосистыми. Даже стерилизованные животные могут сохранять поведенческие паттерны, заложенные природой.

Малейшие перемены = стресс

Новая мебель, незнакомый запах или перестановка могут нарушить мир вашего питомца.
Кошки — фанаты стабильности, и их реакция на перемены может проявляться именно ночью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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