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Бесконечный лай — не норма: 4 способа вернуть тишину

1:33
Зоосфера

Постоянный лай может раздражать и выбивать из колеи, но для собаки это важный способ общения. Иногда за "громкими" привычками скрываются реальные проблемы — от боли до страха. Главное — не злиться, а разобраться в причинах и действовать грамотно.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Лай как сигнал бедствия

Первое, что стоит сделать — показать собаку ветеринару.
Лай может быть вызван болезнью, особенно если питомец стал беспокойным без видимых причин.
Если врач скажет: "Собака здорова" — хорошо! Тогда ищем другую причину.

Когда лай становится манипуляцией

Некоторые псы быстро учатся: стоит залаять — и хозяин тут как тут.
Так лай превращается в инструмент управления человеком.
Решение? Игнорируйте "требовательный" лай, если уверены, что животному ничего не угрожает. Пёс поймёт: метод не работает.

Команды как инструмент тишины

Дрессировка — ключ к дисциплине.
Команды "Голос!" и "Тихо!" помогут собаке понять, когда можно подавать голос, а когда — лучше молчать.
Если не получается — подключайте кинолога. Поддержка специалиста сэкономит нервы и вам, и собаке.

Лай от страха и стресса

Некоторые собаки лают из-за тревоги: громкий звук, незнакомец, одиночество.
Важно не ругать, а успокаивать.
Погладьте, поговорите, будьте рядом — собака почувствует защиту и станет увереннее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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