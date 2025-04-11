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Кошка плюхнулась в таз с радостью: вот что она знает про воду, а вы — нет

2:10
Зоосфера

Кошка и ванна — кажется, это сюжет для триллера. Но разве вы никогда не видели, как мейн-кун прыгает в воду с азартом, а турецкий ван плавает, как уточка? Миф о тотальной "водофобии” кошек — не более чем стереотип.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Эволюция без дождей

Дикие предки домашних кошек жили в засушливых регионах, где водоёмы встречались редко. Им не нужно было плавать — важнее были прыжки, охота и стремительное бегство.
Шерсть кошек не водоотталкивающая, как у собак. Намокая, она становится тяжёлой и холодной, что мешает двигаться и делает животное уязвимым.

Теплолюбие и запах — два главных врага купания

У кошек высокая температура тела — около 38-39 °C. И даже тёплая ванна может показаться им холодной. Но и это не самое страшное.
Шампунь нарушает их "запаховую идентичность”. После купания питомец чувствует себя будто без паспорта — запаха нет, значит, он чужой. Вот почему кошки яростно вылизываются после ванной: возвращают себе контроль.

Не вода страшна, а потеря контроля

Кошки не боятся воды как таковой. Они боятся быть в ней насильно.
А вот если вода подаётся в виде капель из крана, струйки в раковине или шороха в тазу — это уже интересно. Многие кошки любят наблюдать, играть лапой, ловить струю.

Дом с фонтаном меняет всё

Питомцы, выросшие рядом с аквариумом, фонтанчиком или душем, чаще всего относятся к воде спокойно. Их не пугает её звук или блики на поверхности. А тяга пить из-под крана — не каприз, а инстинкт: в природе текущая вода считается безопасной, а стоячая — подозрительной.

Как приучить кошку к купанию

Не стоит начинать с ванной. Лучше — с тазика и игрушек. Позвольте кошке самостоятельно исследовать "водоём”. Без давления. Через несколько недель вы можете удивиться — она сама запрыгнет в душ.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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