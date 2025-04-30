5 паранормальных способностей собак, которые поражают нас до мурашек

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — наши друзья, защитники и комики в одном лице. Но бывает, что их поведение вдруг становится странным, будто они чувствуют что-то, чего мы не замечаем. Наука пока не признала их медиумами, но… вы сами всё поймёте.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака сморит в окно

Шестое чувство или просто инстинкт

Собаки не читают гороскопы, но точно чувствуют перемены в воздухе. Многие дрессировщики уверены: им и не нужно шестое чувство — их обычные пять работают куда эффективнее наших.

"Собаки замечают малейшие вибрации и звуки, которые человек просто не в состоянии улавливать", — говорит тренер Николь Эллис.

Собака может среагировать на надвигающееся землетрясение за секунды до толчка. Возможно, они просто улавливают сигналы природы, которые для нас — тишина. Но выглядит это как настоящее предвидение.

Слух за гранью человеческого

Человек слышит до 20 килогерц. Собаки — до 44! Они ловят ультразвук, слышат мышиную возню под полом и лай с другого конца квартала. Неудивительно, что они могут насторожиться там, где нам кажется: "ничего не происходит".

Отсюда и их внезапное рычание в пустую темноту, и лай "в никуда". Возможно, они просто слышат то, что наш мозг фильтрует.

Обоняние, которое чувствует болезни

Собачий нос — это не просто нюх, а настоящий сканер здоровья. 300 миллионов обонятельных рецепторов против наших 6 — и это всё объясняет.

Собаки способны

Учуять рак на ранней стадии.

Распознать наступление приступа эпилепсии.

Заметить резкое падение сахара у диабетика.

Почувствовать беременность своей хозяйки.

А теперь представьте, какие ещё "невидимые" перемены они могут ощущать, когда вдруг нервно обнюхивают воздух или людей.

Предчувствие бедствий

Истории очевидцев и спасателей подтверждают: перед катастрофами животные ведут себя странно. Лают, прячутся, бегут — словно хотят спасти и себя, и нас.

В 2011 году, перед сильнейшим землетрясением в Японии, многие собаки за несколько минут до толчков начинали вести себя крайне тревожно. Совпадение?

Некоторые учёные считают, что дело в сейсмических колебаниях и изменении магнитного поля. Но это не делает их поведение менее удивительным.

Они видят… то, чего не видим мы

Ты сидишь дома один, и вдруг собака замирает, уставившись в угол. Или лает на пустой коридор. Никого нет. Тебе жутко? Не ты один такой.

Собаки могут

Избегать определённой комнаты без причины.

Лаять на людей, которых мы считаем "нормальными".

Нервничать в местах, которые выглядят обычными.

А может, дело вовсе не в людях или комнатах? Может, это "что-то"… рядом?

Вывод: собака видит больше, чем ты думаешь

Наука считает, что всё дело в слухе, нюхе и остром зрении. Но, пока не опровергнуто, остается шанс, что собаки чувствуют то, что выходит за рамки физического восприятия.

Так что если ваш пёс внезапно уставился в стену или обходит стороной пустую комнату — возможно, он знает больше, чем вы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

