6 ваших привычек, которые раздражают питомца — хотя вы этого не замечаете

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки живут рядом с людьми уже тысячи лет, но по-прежнему остаются существами с собственными инстинктами и чувствительным восприятием мира. Некоторые повседневные действия, кажущиеся безобидными, могут вызывать у собак тревогу или дискомфорт. Разбираем основные раздражающие факторы и объясняем, как их избежать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка с собакой в магазине

Объятия: жест, который собака воспринимает как ограничение

Объятия — проявление нежности для человека, но не для собаки. Большинство питомцев терпят такие действия, особенно от хозяев, но не получают от них удовольствия. В собачьем мире объятие может интерпретироваться как лишение свободы или даже угроза.

Как понять, что собаке не нравится

Зевание.

Облизывание носа.

Отведение взгляда.

Напряжённая поза.

Вместо объятий лучше использовать поглаживания по спине, почёсывания за ухом и спокойную похвалу голосом — они более естественны для собак.

Громкие звуки и резкие шумы

Слух собак значительно острее человеческого. Звуки пылесоса, хлопки, салюты и резкая музыка могут восприниматься как угроза или физическая боль. Особенно опасны резкие шумы, такие как фейерверки — именно они чаще всего становятся причиной панических побегов.

Как помочь

Оборудовать укромный уголок с лежанкой.

Включать белый шум или тихую музыку.

Избегать наказаний за испуг.

Прямой зрительный контакт

Для человека взгляд в глаза — знак внимания. Для собаки — признак угрозы. Особенно нежелателен длительный взгляд при первом знакомстве с животным. Даже между знакомыми особями прямой зрительный контакт воспринимается настороженно.

Лучше

Смотреть чуть в сторону.

Моргать и не приближаться резко.

Позволять собаке инициировать контакт.

Резкие запахи

Обоняние собаки превосходит человеческое в сотни раз. То, что для человека — лёгкий аромат, для питомца может быть обжигающим потоком запаха. Особенно чувствительны собаки к парфюму, спирту, сигаретному дыму и эфирным маслам.

Опасность

Некоторые эфирные масла токсичны. Их пары оседают на шерсти, а затем попадают в организм при вылизывании.

Одиночество и изоляция

Собаки — социальные животные. Длительное пребывание в одиночестве вызывает у них чувство небезопасности. Последствия могут быть разными: от лая и разрушения интерьера до отказа от еды.

Как смягчить одиночество

Начинать с коротких отлучек.

Оставлять игрушки-головоломки.

Избегать эмоциональных прощаний.

При необходимости — обратиться к зоопсихологу.

Принудительное общение

Собаки — не всеобщие экстраверты. Некоторые из них испытывают дискомфорт при общении с незнакомыми или навязчивыми сородичами. Навязывание дружбы может привести к стрессу или агрессии.

Как знакомить собак

Только на нейтральной территории.

Без натянутых поводков.

Внимательно следить за языком тела.

Комфорт собаки напрямую зависит от уважения к её особенностям. Изучая поведение, реакции и потребности питомца, мы создаём с ним доверительные и гармоничные отношения. Настоящая забота — это не только любовь, но и умение слышать и понимать без слов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

