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6 ваших привычек, которые раздражают питомца — хотя вы этого не замечаете

3:38
Зоосфера

Собаки живут рядом с людьми уже тысячи лет, но по-прежнему остаются существами с собственными инстинктами и чувствительным восприятием мира. Некоторые повседневные действия, кажущиеся безобидными, могут вызывать у собак тревогу или дискомфорт. Разбираем основные раздражающие факторы и объясняем, как их избежать.

Девушка с собакой в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка с собакой в магазине

Объятия: жест, который собака воспринимает как ограничение

Объятия — проявление нежности для человека, но не для собаки. Большинство питомцев терпят такие действия, особенно от хозяев, но не получают от них удовольствия. В собачьем мире объятие может интерпретироваться как лишение свободы или даже угроза.

Как понять, что собаке не нравится

  • Зевание.
  • Облизывание носа.
  • Отведение взгляда.
  • Напряжённая поза.

Вместо объятий лучше использовать поглаживания по спине, почёсывания за ухом и спокойную похвалу голосом — они более естественны для собак.

Громкие звуки и резкие шумы

Слух собак значительно острее человеческого. Звуки пылесоса, хлопки, салюты и резкая музыка могут восприниматься как угроза или физическая боль. Особенно опасны резкие шумы, такие как фейерверки — именно они чаще всего становятся причиной панических побегов.

Как помочь

  • Оборудовать укромный уголок с лежанкой.
  • Включать белый шум или тихую музыку.
  • Избегать наказаний за испуг.

Прямой зрительный контакт

Для человека взгляд в глаза — знак внимания. Для собаки — признак угрозы. Особенно нежелателен длительный взгляд при первом знакомстве с животным. Даже между знакомыми особями прямой зрительный контакт воспринимается настороженно.

Лучше

  • Смотреть чуть в сторону.
  • Моргать и не приближаться резко.
  • Позволять собаке инициировать контакт.

Резкие запахи

Обоняние собаки превосходит человеческое в сотни раз. То, что для человека — лёгкий аромат, для питомца может быть обжигающим потоком запаха. Особенно чувствительны собаки к парфюму, спирту, сигаретному дыму и эфирным маслам.

Опасность

  • Некоторые эфирные масла токсичны. Их пары оседают на шерсти, а затем попадают в организм при вылизывании.

Одиночество и изоляция

Собаки — социальные животные. Длительное пребывание в одиночестве вызывает у них чувство небезопасности. Последствия могут быть разными: от лая и разрушения интерьера до отказа от еды.

Как смягчить одиночество

  • Начинать с коротких отлучек.
  • Оставлять игрушки-головоломки.
  • Избегать эмоциональных прощаний.
  • При необходимости — обратиться к зоопсихологу.

Принудительное общение

Собаки — не всеобщие экстраверты. Некоторые из них испытывают дискомфорт при общении с незнакомыми или навязчивыми сородичами. Навязывание дружбы может привести к стрессу или агрессии.

Как знакомить собак

  • Только на нейтральной территории.
  • Без натянутых поводков.
  • Внимательно следить за языком тела.

Комфорт собаки напрямую зависит от уважения к её особенностям. Изучая поведение, реакции и потребности питомца, мы создаём с ним доверительные и гармоничные отношения. Настоящая забота — это не только любовь, но и умение слышать и понимать без слов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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