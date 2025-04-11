10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет

Есть один подземный интроверт, который даст фору любому домоседу. Это протей — пещерная саламандра из Восточной Европы. Он настолько уединился, что эволюция решила: "Ну и ладно, уберём тебе зрение, цвет, активность и всё остальное ненужное".
Протей не ползает по суше. У него крошечные лапки и плавательная техника угря: виляй телом — и вперёд. Но чаще он просто лежит. Зачем двигаться, если еды в пещере почти нет?
Когда ему везёт, и в рот заплывает насекомое или рачок, протей копит жирок: вдруг следующие 9 лет будет голодно.
Секрет в митохондриях. Эти клеточные "батарейки" у протея работают суперчисто, почти не выбрасывая активный кислород — тот самый, что разрушает клетки и ускоряет старение.
Так что если увидите бледную сосиску с жабрами — не трогайте. Возможно, она старше вашей бабушки.
Протей — представитель семейства протеев из отряда хвостатых земноводных.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.