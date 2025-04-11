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10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет

1:33
Зоосфера

Есть один подземный интроверт, который даст фору любому домоседу. Это протей — пещерная саламандра из Восточной Европы. Он настолько уединился, что эволюция решила: "Ну и ладно, уберём тебе зрение, цвет, активность и всё остальное ненужное".

Европейский протей
Фото: commons.wikimedia.org by Syrio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский протей

Что в нём необычного

  • Протей слеп: глаза заросли кожей. Но вместо этого он чует и слышит даже то, что человек не заметит.
  • Он не взрослеет: в буквальном смысле: всю жизнь остаётся в состоянии личинки, зато может размножаться.
  • Питается… раз в 10 лет: его метаболизм настолько медленный, что ученые возвращались через 7 лет — а он всё там же, на своём любимом камушке.
  • Живёт до 100 лет, в отличие от своих короткоживущих сородичей.

Протей не ползает по суше. У него крошечные лапки и плавательная техника угря: виляй телом — и вперёд. Но чаще он просто лежит. Зачем двигаться, если еды в пещере почти нет?

Когда ему везёт, и в рот заплывает насекомое или рачок, протей копит жирок: вдруг следующие 9 лет будет голодно.

Почему он не стареет

Секрет в митохондриях. Эти клеточные "батарейки" у протея работают суперчисто, почти не выбрасывая активный кислород — тот самый, что разрушает клетки и ускоряет старение.

Так что если увидите бледную сосиску с жабрами — не трогайте. Возможно, она старше вашей бабушки.

Уточнения

Протей — представитель семейства протеев из отряда хвостатых земноводных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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