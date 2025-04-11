Киви: полуптица, полузверь, стопроцентный бунтарь природы

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто сказал, что птица должна летать, щебетать и носить перья как полагается? Киви уверенно отвечает: "А вот и нет!" Этот живущий в Новой Зеландии мохнатый бунтарь будто всю эволюцию делал назло — и результат получился настолько нелогичным, что выглядит почти как шутка природы. Но это реальность. И киви — в ней уникален, как никто другой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberley Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Птица Киви

Птица по паспорту, зверь по сути

Начнём с внешности. Перья у киви такие, что больше напоминают шерсть ангорского кролика, а не оперение уважаемой птицы. Тело круглое, хвоста нет, крылья есть, но не видны — как будто просто забыли дорисовать. И температура тела у него совсем не птичья: +38 °C, тогда как у большинства птиц ближе к +40-41 °C.

А теперь внутрь. У нормальных птиц — лёгкие полые кости для полёта. У киви — плотные, с костным мозгом, как у млекопитающих. Потому что летать? Нет, спасибо. Киви принципиально не поднимается в воздух, предпочитая пешие прогулки и ночную охоту по территории, которую может охватывать до 100 гектаров. Это его лес. Его правила. И его вой в ночи.

Осязание как у кошки, повадки как у енота

Киви живёт в норах, выходит исключительно ночью и полагается не на зрение, а на обоняние и чувствительные усики, как у кошки. По сути, он ищет еду как настоящий зверёк: сначала роется сильными лапами, потом нюхает и ощупывает землю длинным гибким клювом.

Свою территорию киви охраняет свирепо. Особенно — в брачный сезон. Самцы могут ввязываться в драки, но чаще истошно вопят, заявляя всем, кто здесь хозяин. Пары у киви формируются на 20 лет, и хотя ухаживания довольно просты (молчаливое преследование и кряхтение), романтика работает.

Яйцо, достойное Книги рекордов

Но главный шок в репертуаре киви — его яйцо. Оно весит до 450 граммов, что составляет четверть от массы самой птицы. Это как если бы женщина весом 60 кг родила младенца весом 15 кг. Содержит до 65% желтка — рекорд в птичьем мире.

Вынашивание этого "киндер-сюрприза" длится месяц, и к концу самка буквально едва ходит. После откладки всё бремя ложится на самца — он высиживает яйцо два месяца. Но как только птенец вылупляется, родители исчезают. Почему? Потому что он уже всё умеет. Маленький киви выходит из яйца пухлым, пернатым и с полным набором инстинктов. Первые 10-14 дней он живёт за счёт гигантского желтка, потом сам находит еду и вскоре занимает собственную территорию.

Когда всё шло по плану — пока не пришли мы

Такой стиль жизни работал веками: в Новой Зеландии не было наземных хищников. А киви был быстрым, ловким и хорошо прятался. Но люди привезли кошек, собак, хорьков — и всё рухнуло. Сегодня к взрослому возрасту доживает всего 5% птенцов. Все виды киви внесены в списки охраны, а учёные прилагают немалые усилия, чтобы сохранить этих удивительных полуптиц-полузверей.

Итог

Киви — это не просто птица. Это вызов всем представлениям о том, какой птица "должна быть". Он не летает, не поёт, не гнездится — он делает всё по-своему. И именно за это его любят. За характер. За независимость. За то, что он — настоящий пушистый нонконформист в перьях.

Уточнения

Киви (птицы) (лат. Apteryx) — род нелетающих птиц из Новой Зеландии.

