Слепой хищник из мутной воды: древнее существо, которому почти не осталось места в современном мире

В мутных, загрязнённых водах реки Инд живёт странное, почти мифическое существо — индский речной дельфин. С вытянутым рылом, острыми зубами и почти полным отсутствием глаз он больше похож на подводного монстра, чем на типичного дельфина. Однако перед нами — нечаянно сохранившееся живое ископаемое, представитель древней группы китообразных, едва не исчезнувшей с лица Земли.
Он не дельфин, он последний из древнего рода
Индский дельфин относится к редкому семейству платанистид — речных китов, появившихся около 29 миллионов лет назад. Сегодня остались только два вида: индский и гангский дельфины. Их когда-то объединяло одно русло, но половодье 550 тысяч лет назад разлучило их навсегда. И теперь индские зубастики живут строго в бассейне Инда — там, где, казалось бы, выжить невозможно.
Слепой охотник из мутной воды
Индский дельфин буквально ничего не видит: у него даже нет хрусталика. Но он мастер эхолокации, способный ловить рыбу в мутных и тёмных глубинах. Плавает боком, чтобы маневрировать на мелководье. В день съедает около килограмма рыбы, ракообразных и моллюсков — столько энергии требует жизнь в "помойке".
В каких условиях они живут
- Инд — вторая по уровню пластикового загрязнения река в мире.
- Среда их обитания сократилась с 3400 км до менее 900 км.
- Из-за плотин дельфины разделены на 5 изолированных популяций.
- Остаётся всего около 1800 особей.
Что угрожает их жизни
- Рыболовные сети и отлов рыбы.
- Браконьеры: мясо и жир используют в традиционной медицине.
- Вырубка береговых лесов.
- Сброс промышленных и сельскохозяйственных отходов.
- Судоходство и шумовая нагрузка.
Как дельфины оказались в Индии и Пакистане
Их предки пришли из бассейна Ганга и задержались в Индской долине после мощного наводнения. Так они оказались в эпицентре антропогенной катастрофы, будучи абсолютно не приспособленными к жизни рядом с людьми.
Почему их судьба тревожна
- Они не могут мигрировать в другие воды.
- Изолированные группы не обмениваются генами.
- Мы почти ничего не знаем о размножении, брачном поведении и воспитании потомства.