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Слепой хищник из мутной воды: древнее существо, которому почти не осталось места в современном мире

2:52
Зоосфера

В мутных, загрязнённых водах реки Инд живёт странное, почти мифическое существо — индский речной дельфин. С вытянутым рылом, острыми зубами и почти полным отсутствием глаз он больше похож на подводного монстра, чем на типичного дельфина. Однако перед нами — нечаянно сохранившееся живое ископаемое, представитель древней группы китообразных, едва не исчезнувшей с лица Земли.

Гангский дельфин, или сусук, или слепой дельфин, или сузу
Фото: commons.wikimedia.org by Jaime Bran, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гангский дельфин, или сусук, или слепой дельфин, или сузу

Он не дельфин, он последний из древнего рода

Индский дельфин относится к редкому семейству платанистид — речных китов, появившихся около 29 миллионов лет назад. Сегодня остались только два вида: индский и гангский дельфины. Их когда-то объединяло одно русло, но половодье 550 тысяч лет назад разлучило их навсегда. И теперь индские зубастики живут строго в бассейне Инда — там, где, казалось бы, выжить невозможно.

Слепой охотник из мутной воды

Индский дельфин буквально ничего не видит: у него даже нет хрусталика. Но он мастер эхолокации, способный ловить рыбу в мутных и тёмных глубинах. Плавает боком, чтобы маневрировать на мелководье. В день съедает около килограмма рыбы, ракообразных и моллюсков — столько энергии требует жизнь в "помойке".

В каких условиях они живут

  • Инд — вторая по уровню пластикового загрязнения река в мире.
  • Среда их обитания сократилась с 3400 км до менее 900 км.
  • Из-за плотин дельфины разделены на 5 изолированных популяций.
  • Остаётся всего около 1800 особей.

Что угрожает их жизни

  • Рыболовные сети и отлов рыбы.
  • Браконьеры: мясо и жир используют в традиционной медицине.
  • Вырубка береговых лесов.
  • Сброс промышленных и сельскохозяйственных отходов.
  • Судоходство и шумовая нагрузка.

Как дельфины оказались в Индии и Пакистане

Их предки пришли из бассейна Ганга и задержались в Индской долине после мощного наводнения. Так они оказались в эпицентре антропогенной катастрофы, будучи абсолютно не приспособленными к жизни рядом с людьми.

Почему их судьба тревожна

  • Они не могут мигрировать в другие воды.
  • Изолированные группы не обмениваются генами.
  • Мы почти ничего не знаем о размножении, брачном поведении и воспитании потомства.
Индские дельфины — это загадка, спрятанная в мутной воде, представитель доисторических морей, застрявший в реке среди мусора и плотин. Они не пугают, а просят помощи. И если нам не удастся сохранить этих "слепых китов" грязных рек, мы потеряем целую главу эволюционной истории.

Уточнения

Гангский дельфин или сусук, или слепой дельфин, или сузу (лат. Platanista gangetica), — водное млекопитающее парвотряда зубатых китов, представитель нетаксономической группы речных дельфинов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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