Древняя и незаметная: рептилия, которую почти никто не видел

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока змеи прочно захватили образ всех «ползучих» рептилий, кое-кто незаметно живёт своей жизнью — под землёй, в темноте. Познакомьтесь с амфисбенами, или двуходками — странными, червеобразными существами, которых почти невозможно встретить.

Кто они вообще такие

Это подземные рептилии, обитающие в Африке, Южной Америке, Аравии и даже в Европе.

Они вырастают до 60 см, внешне напоминают змею, но на деле — не змеи и не черви.

Их почти невозможно увидеть: двуходки ведут скрытный образ жизни и крайне редко выбираются на поверхность.

В чём они отличаются от змей

Строение черепа: у амфисбен жевательный аппарат, способный дробить панцири — змеи так не умеют.

у амфисбен жевательный аппарат, способный дробить панцири — змеи так не умеют. Лёгкие: у змей редуцировано правое лёгкое, у двуходок — левое .

у змей редуцировано лёгкое, у двуходок — . Некоторые виды сохранили передние лапки, но толку от них немного.

Почему их называют двуходками

У рептилии есть псевдоголова — хвост, похожий на морду. Он легко отваливается, и в замешательстве хищник хватает «не ту сторону», а амфисбена ускользает в тоннель.

Как они живут

Питаются насекомыми и мелкими позвоночными, которых ловят прямо в подземных ходах.

Некоторые виды вынашивают яйца внутри тела, другие — прячут их в муравейниках среди отходов, где малыши находят и тепло, и еду.

На поверхность выбираются только чтобы погреться или найти пару.

Спрятались под землю — и выжили. Двуходки существуют уже больше 100 миллионов лет. Может, молчаливая стратегия и правда — самая умная?

Уточнения

Двуходки или амфисбены (лат. Amphisbaenia - от др.-греч. αμφίς - "c обеих сторон" и βάινο - "иду") — подотряд чешуйчатых пресмыкающихся, входящих вместе с настоящими ящерицами и Teiioidea в кладу Laterata.

