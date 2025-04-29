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Древняя и незаметная: рептилия, которую почти никто не видел

1:44
Зоосфера

Пока змеи прочно захватили образ всех «ползучих» рептилий, кое-кто незаметно живёт своей жизнью — под землёй, в темноте. Познакомьтесь с амфисбенами, или двуходками — странными, червеобразными существами, которых почти невозможно встретить.

Кто они вообще такие

  • Это подземные рептилии, обитающие в Африке, Южной Америке, Аравии и даже в Европе.
  • Они вырастают до 60 см, внешне напоминают змею, но на деле — не змеи и не черви.
  • Их почти невозможно увидеть: двуходки ведут скрытный образ жизни и крайне редко выбираются на поверхность.

В чём они отличаются от змей

  • Строение черепа: у амфисбен жевательный аппарат, способный дробить панцири — змеи так не умеют.
  • Лёгкие: у змей редуцировано правое лёгкое, у двуходок — левое.
  • Некоторые виды сохранили передние лапки, но толку от них немного.

Почему их называют двуходками

У рептилии есть псевдоголова — хвост, похожий на морду. Он легко отваливается, и в замешательстве хищник хватает «не ту сторону», а амфисбена ускользает в тоннель.

Как они живут

  • Питаются насекомыми и мелкими позвоночными, которых ловят прямо в подземных ходах.
  • Некоторые виды вынашивают яйца внутри тела, другие — прячут их в муравейниках среди отходов, где малыши находят и тепло, и еду.
  • На поверхность выбираются только чтобы погреться или найти пару.

Спрятались под землю — и выжили. Двуходки существуют уже больше 100 миллионов лет. Может, молчаливая стратегия и правда — самая умная?

Уточнения

Двуходки или амфисбены (лат. Amphisbaenia - от др.-греч. αμφίς - "c обеих сторон" и βάινο - "иду") — подотряд чешуйчатых пресмыкающихся, входящих вместе с настоящими ящерицами и Teiioidea в кладу Laterata.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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