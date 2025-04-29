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Бивни, которые могут убить владельца: самая нелепая свинья планеты

2:54
Зоосфера

Среди всех природных нелепостей бабирусса уверенно занимает место в топе. Этот обитатель островов Сулавеси и Буру — свинообразное млекопитающее, известное не только необычным обликом, но и крайне парадоксальной особенностью анатомии: клыки, которые растут… сквозь голову.

Бабируссы
Фото: commons.wikimedia.org by Terence Ong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Бабируссы

Когда оружие оборачивается против своего владельца

У самцов бабирусс верхние клыки растут не наружу, а прямо вверх сквозь морду, закручиваясь в подобие рогов. Их функция — защита глаз и лба во время поединков. В то же время нижние клыки - это уже полноценное оружие нападения: длинные, острые и направленные вперёд.

Такое анатомическое сочетание позволяет вести боевые действия "щитом и копьём", но у этого "военного комплекта" есть один критический минус: оба комплекта клыков растут всю жизнь. Если не сточить их вовремя, верхние зубы могут пробить кожу, а затем в буквальном смысле проткнуть череп владельца.

Как бабируссы спасаются от самоуничтожения

Чтобы избежать трагического финала, самцы регулярно стачивают клыки — об деревья, камни или… других самцов. Дело в том, что бабируссы крайне агрессивны, особенно в период размножения. Самцы живут обособленно, вдали от самок и потомства, и сходятся лишь для поединков — битв за право на продолжение рода.

В разгар брачного сезона (с января по август) эти схватки становятся особенно яростными. Побеждает самый сильный и зубастый, получая шанс спариться с одной или несколькими самками. После сезона победителя изгоняют из группы.

Одинокие самцы и дружелюбные самки

Социальная структура у бабирусс сильно поляризована: самки образуют дружелюбные стада, ухаживают за потомством и демонстрируют высокий уровень социальной привязанности. Уже через несколько дней после рождения поросята общаются между собой, а взрослые самки отдыхают вместе.

В отличие от обычных свиней, бабируссы рожают не более двух детёнышей, что связано с числом молочных желез — их всего две. Забота о потомстве лежит исключительно на матери.

А самцы с возрастом становятся всё более агрессивными и изолированными. Молодые могут объединяться в нестабильные группы, но в зрелом возрасте большинство предпочитает одиночество.

Угроза исчезновения

Помимо биологических сложностей, бабируссы страдают от сокращения природной среды: их леса вырубаются, а сами животные считаются ценным трофеем и объектом охоты. Вкупе с конфликтами между особями и низкой рождаемостью это делает вид уязвимым и требует мер по охране.

Уточнения

Бабиру́ссы (лат. Babyrousa) — род парнокопытных млекопитающих из семейства свиных подотряда свинообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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