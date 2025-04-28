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Не бабушка, а дама в расцвете: почему 12 лет — ещё не старость у кошки

3:29
Зоосфера

Кошке 12 лет — это уже старость? Многие думают именно так, но это заблуждение. Фактически, у большинства кошек в этом возрасте только начинается вторая взрослая жизнь — более спокойная, но ещё совсем не "бабушкина".

Нос кошки
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кошки

Сколько лет живёт кошка

  • Средняя продолжительность жизни при хорошем уходе: 16-18 лет.
  • Часто живут до 20 лет, а некоторые долгожители: и до 25.
  • Самый пожилой кот, знакомый автору статьи, прожил 23 года.

Возраст в кошачьем паспорте — это далеко не приговор. Главное — питание, здоровье и окружение.

Кошка стареет не как собака

  • Кошки взрослеют рано: уже к 8 месяцам становятся половозрелыми, к 2-3 годам — полностью сформировавшимися.
  • У собак половое созревание позже, а старение — раньше. Некоторые породы уже к 6 годам страдают от проблем с суставами и сердцем.
  • У кошек в 7-8 лет лишь немного снижается активность. Игры уходят на второй план, но это не старость — это рассудительность.

А что говорят производители кормов

Мнения расходятся:

  • С 7 лет - старость по версии: Whiskas, ProPlan, Hill's, Royal Canin
  • С 10 лет - только зрелость по версии: 1st Choice, Leonardo, Pronature Holistic

Интересно, что бренды с более качественным составом чаще называют старостью возраст позже, возможно потому, что на их кормах кошки действительно дольше остаются активными.

Что добавляют в возрастные корма

  • Поддержка суставов (глюкозамин, хондроитин).
  • Укрепление иммунитета.
  • Помощь пищеварению.
  • Щадящий состав для печени и почек.

Однако переходить на возрастной корм стоит только по рекомендации ветеринара или при явных признаках старения.

Почему старость у кошек почти незаметна

  • Небольшой вес — меньше нагрузка на суставы и сердце.
  • Врожденная гибкость.
  • Привычка беречь себя: спать, отдыхать, экономить силы.
  • Умение избегать стрессов, не требуя постоянного общения.

В отличие от собак, кошки стареют "внутри". Они меньше бегают, становятся более независимыми, но движения сохраняются плавными и грациозными до глубокой старости.

Признаки старения у кошки

Появляются обычно после 12-15 лет:

  • Больше дремлет, меньше играет.
  • Теряет вес, даже при хорошем аппетите.
  • Появляются проблемы с пищеварением и зубами.
  • Шерсть тускнеет, снижается активность груминга.
  • Снижение слуха и зрения.
  • Повышенная раздражительность при нарушении покоя.

Старенькая кошка ценит ласку, но ещё больше — спокойствие. Помогайте ей ухаживать за собой: протирайте мордочку, глаза, уши. Это важно и для здоровья, и для её комфорта.

Итог

Кошка не стареет по графику в паспорте. Даже в 12 лет она может быть активной и здоровой. И только к 18-ти годам начинается настоящий пожилой возраст. Главное — забота, качественное питание и внимание к её изменениям. За это она отблагодарит вас мягким урчанием и тёплым присутствием рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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