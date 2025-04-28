Не бабушка, а дама в расцвете: почему 12 лет — ещё не старость у кошки

Кошке 12 лет — это уже старость? Многие думают именно так, но это заблуждение. Фактически, у большинства кошек в этом возрасте только начинается вторая взрослая жизнь — более спокойная, но ещё совсем не "бабушкина".
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кошки
Сколько лет живёт кошка
Средняя продолжительность жизни при хорошем уходе: 16-18 лет.
Часто живут до 20 лет, а некоторые долгожители: и до 25.
Самый пожилой кот, знакомый автору статьи, прожил 23 года.
Возраст в кошачьем паспорте — это далеко не приговор. Главное — питание, здоровье и окружение.
Кошка стареет не как собака
Кошки взрослеют рано: уже к 8 месяцам становятся половозрелыми, к 2-3 годам — полностью сформировавшимися.
У собак половое созревание позже, а старение — раньше. Некоторые породы уже к 6 годам страдают от проблем с суставами и сердцем.
У кошек в 7-8 лет лишь немного снижается активность. Игры уходят на второй план, но это не старость — это рассудительность.
А что говорят производители кормов
Мнения расходятся:
С 7 лет - старость по версии: Whiskas, ProPlan, Hill's, Royal Canin
С 10 лет - только зрелость по версии: 1st Choice, Leonardo, Pronature Holistic
Интересно, что бренды с более качественным составом чаще называют старостью возраст позже, возможно потому, что на их кормах кошки действительно дольше остаются активными.
Что добавляют в возрастные корма
Поддержка суставов (глюкозамин, хондроитин).
Укрепление иммунитета.
Помощь пищеварению.
Щадящий состав для печени и почек.
Однако переходить на возрастной корм стоит только по рекомендации ветеринара или при явных признаках старения.
Почему старость у кошек почти незаметна
Небольшой вес — меньше нагрузка на суставы и сердце.
Умение избегать стрессов, не требуя постоянного общения.
В отличие от собак, кошки стареют "внутри". Они меньше бегают, становятся более независимыми, но движения сохраняются плавными и грациозными до глубокой старости.
Признаки старения у кошки
Появляются обычно после 12-15 лет:
Больше дремлет, меньше играет.
Теряет вес, даже при хорошем аппетите.
Появляются проблемы с пищеварением и зубами.
Шерсть тускнеет, снижается активность груминга.
Снижение слуха и зрения.
Повышенная раздражительность при нарушении покоя.
Старенькая кошка ценит ласку, но ещё больше — спокойствие. Помогайте ей ухаживать за собой: протирайте мордочку, глаза, уши. Это важно и для здоровья, и для её комфорта.
Итог
Кошка не стареет по графику в паспорте. Даже в 12 лет она может быть активной и здоровой. И только к 18-ти годам начинается настоящий пожилой возраст. Главное — забота, качественное питание и внимание к её изменениям. За это она отблагодарит вас мягким урчанием и тёплым присутствием рядом.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".