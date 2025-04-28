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Сбежали — и прижились: как бывшие домашние питомцы меняют природу России

2:45
Зоосфера

Иногда за словами "отпустили на волю" скрывается просто усталость владельца от ухода за животным. Но даже такой необдуманный жест может повлиять на целую экосистему. Некоторые экзотические питомцы, брошенные на произвол судьбы, не только выживали — они адаптировались, прижились и начали менять природу вокруг нас. Рассказываем, кто именно.

Красноухая черепаха
Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красноухая черепаха

Красноухие черепахи — агрессивные захватчики

Привезённые из Америки, эти милые на первый взгляд черепашки легко переживают зиму в сточных тёплых водах и прекрасно чувствуют себя в российских прудах. Но:

  • Вытесняют местную болотную черепаху.
  • Поедают икру рыб, яйца и птенцов водоплавающих птиц.

Невинный отпуск питомца в пруд может закончиться разрушением локальной фауны.

Виноградные улитки — медленные, но прожорливые

Появляются в Подмосковье чаще, чем кажется. И, по слухам, прибывают не пешком, а сбежав из террариумов. Пока вред минимальный, но:

  • Они активно размножаются.
  • Уничтожают листву, овощи и декоративные растения.

Совет садоводам: прикармливайте ежей. Они любят улиток — и бесплатный биоконтроль вам обеспечен.

Каракурты — не те гости, что радуют

Они не живут в огородах и не приезжают с овощами. Их привычная среда — пустоши и овраги. Потому-то и больше похоже, что это "домашние" побеги.

  • Чрезвычайно ядовиты.
  • Могут выжить и размножаться даже в городской черте.

Такие находки — тревожный звоночек: мода на ядовитую экзотику имеет последствия.

Гуппи — выносливые и полезные

В отличие от пираний, гуппи действительно адаптировались. Их можно встретить:

  • В Москве.
  • В Твери.
  • В Нижнем Новгороде.

Живут они в водоёмах с тёплыми сточными водами и приносят пока только пользу, поедая личинок комаров.

Пираньи — страшно, но не опасно

Периодически появляются в новостях: то в Оби, то в Волге. Однако:

  • Это единичные случаи, стабильных популяций нет.
  • Пираньи пугливы вне стаи.
  • Зимы они не переживают.

Тем не менее, испуг купающихся и рыбаков понять можно: когда на крючке — зубастая пасть, уже не до анализа условий размножения.

Вывод

Некоторые питомцы не просто выживают после "освобождения" — они влияют на окружающую среду. Это может быть полезно, а может обернуться экологической катастрофой. Перед тем как "выпустить" надоевшего питомца, стоит вспомнить: ваше решение может изменить целый пруд, парк или квартал.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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