Сбежали — и прижились: как бывшие домашние питомцы меняют природу России

Иногда за словами "отпустили на волю" скрывается просто усталость владельца от ухода за животным. Но даже такой необдуманный жест может повлиять на целую экосистему. Некоторые экзотические питомцы, брошенные на произвол судьбы, не только выживали — они адаптировались, прижились и начали менять природу вокруг нас. Рассказываем, кто именно.
Привезённые из Америки, эти милые на первый взгляд черепашки легко переживают зиму в сточных тёплых водах и прекрасно чувствуют себя в российских прудах. Но:
Невинный отпуск питомца в пруд может закончиться разрушением локальной фауны.
Появляются в Подмосковье чаще, чем кажется. И, по слухам, прибывают не пешком, а сбежав из террариумов. Пока вред минимальный, но:
Совет садоводам: прикармливайте ежей. Они любят улиток — и бесплатный биоконтроль вам обеспечен.
Они не живут в огородах и не приезжают с овощами. Их привычная среда — пустоши и овраги. Потому-то и больше похоже, что это "домашние" побеги.
Такие находки — тревожный звоночек: мода на ядовитую экзотику имеет последствия.
В отличие от пираний, гуппи действительно адаптировались. Их можно встретить:
Живут они в водоёмах с тёплыми сточными водами и приносят пока только пользу, поедая личинок комаров.
Периодически появляются в новостях: то в Оби, то в Волге. Однако:
Тем не менее, испуг купающихся и рыбаков понять можно: когда на крючке — зубастая пасть, уже не до анализа условий размножения.
Некоторые питомцы не просто выживают после "освобождения" — они влияют на окружающую среду. Это может быть полезно, а может обернуться экологической катастрофой. Перед тем как "выпустить" надоевшего питомца, стоит вспомнить: ваше решение может изменить целый пруд, парк или квартал.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?