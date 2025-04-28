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Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят

1:54
Зоосфера

Кошки кажутся идеальными. Но даже в этом отточенном веками эволюции существе встречаются… баги — мелкие ошибки "программы". Некоторые из них безобидны, а другие могут навредить.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Что же это за кошачьи недоработки

Плохо видят вблизи

  • Всё, что ближе 30 см — в "слепой зоне". Поэтому кошка принюхивается и трогает еду усами, даже если видела её издалека.

Не до конца понимают размеры своего тела

  • Влезть в коробку, явно меньше своей попы? Легко! Ведь усам верится не всегда.

Забывают про хвост

  • Могут оставить его в дверях, положить под ноги или даже попытаться укусить, как будто это чужой зверёк.

До сих пор срабатывает выключатель в районе холки

  • Да, даже у взрослых. Не поднимайте за шкирку — только зафиксируйте, если нужно.

Не умеют выплёвывать

  • Всё, что попадает на язык, уходит в глотку — из-за направленных внутрь "крючков" на языке.

Кидаются под ноги

  • Считают, что человек всё видит, как кошка. Увы, нет. Так и спотыкаемся.

Не умеют синтезировать таурин

  • Им он жизненно необходим — нужен с кормом, добавками или из индейки и тунца.

Странно реагируют на некоторые растения

  • Валериана и мята могут буквально "вырубить" — эффект на кошку схож с наркотическим.

Несмотря на все свои "системные баги", кошки остаются одними из самых грациозных, загадочных и адаптированных существ на планете. Эти мелкие недочёты не мешают им быть отличными охотниками, компаньонами и домашними любимцами. А нам остаётся только с умилением наблюдать за их странностями, понимать их природу — и чуть бережнее относиться к тем, кто ежедневно наполняет наш дом мягким мурлыканьем и когтистой харизмой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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