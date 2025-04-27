Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фосса — один из самых малоизученных и одновременно уникальных хищников на планете. Животное, внешне напоминающее то ли кошку, то ли мангуста, на протяжении почти двухсот лет не давало зоологам покоя: классифицировать его было не так-то просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Dave Pape, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фосса

Кто ты, загадочный зверь

Фосса (Cryptoprocta ferox) — крупнейший хищник Мадагаскара, достигающий 80 см в длину (без хвоста) и веса до 9 кг. Внешне она действительно напоминает сразу несколько животных: вытянутая морда, крепкое тело, полувыдвижные когти. И хотя облик наводит на мысль о родстве с кошками или куньими, генетика говорит иное.

Научные исследования подтвердили: фоссы принадлежат к подотряду кошкообразных, но ближе всего они к мангустам, а не к кошкам. Это потомки древнего хищника, который попал на Мадагаскар более 20 миллионов лет назад и с тех пор эволюционировал в изоляции, превратившись в сверххищника острова.

Жизнь на деревьях и охота на лемуров

Фосса одинаково хорошо чувствует себя на земле и в кронах деревьев. Благодаря длинному хвосту и острым когтям она уверенно перемещается по веткам, а до половины её добычи составляют приматы, включая различных видов лемуров. Удивительная физическая ловкость делает её главным хищником острова.

Когти фоссы частично втягиваются, как у кошек, но не до конца. Это позволяет сохранять баланс между хваткостью и устойчивостью при лазании и беге.

Уникальный брачный ритуал

Фоссы живут на обширных индивидуальных территориях: у самцов — до 26 км², у самок — около 13 км². Встретиться для размножения им помогает поразительная пунктуальность.

Каждый год в брачный сезон (с сентября по декабрь) самки выбирают конкретное дерево с толстыми ветвями и остаются на нём до окончания течки. Самцы приходят к этому дереву, привлекаемые запахами и голосовыми сигналами, и сражаются за возможность спаривания. Из-за анатомических особенностей половой акт может длиться до трёх часов.

Потомство и взросление

После беременности, продолжающейся около трёх месяцев, самка рождает от одного до шести детёнышей. Котята остаются с матерью более четырёх месяцев, а затем ещё около года учатся охоте и навыкам выживания. В неволе фоссы доживают до 20 лет.

Статус и угрозы

Сегодня фосса находится под угрозой исчезновения. Основные причины — вырубка лесов и преследование со стороны человека. Виной тому не только потеря среды обитания, но и устойчивые суеверия: фосс обвиняют в нападениях на домашних животных, а иногда — и в мистических способностях. Однако научно подтверждённые случаи вреда человеку отсутствуют.

Уточнения

Фо́сса (лат. Cryptoprocta ferox) — хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр.

