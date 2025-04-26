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Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу

2:17
Зоосфера

Более двух метров длины, вес свыше 60 килограммов, устойчивость к жаре и солоноватой воде — всё это о рыбе, созданной в советском союзе. Бестер — гибрид белуги и стерляди, сочетающий в себе лучшие качества обоих видов. Но несмотря на ценное мясо и икру, этой рыбе строго запрещено попадать в дикую природу. Почему?

Утренняя рыбалка
Фото: Openverse by spoilt.exile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Утренняя рыбалка

Осетровый эксперимент

Бестер появился благодаря селекционной работе советских учёных Н. И. Николюкина и Н. А. Тимофеевой. Первые экземпляры были получены в 1952 году в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области. Название составлено из начальных слогов двух родительских форм: белуги и стерляди.

Гибрид разрабатывался как удобный и выгодный вид для разведения: он растёт быстро, как белуга, и при этом рано достигает половой зрелости, как стерлядь. Таким образом, бестер стал по-настоящему универсальным осетром — без ущерба для качества мяса и икры.

Какие бывают бестеры

Существует несколько форм:

  • Бестер белужий - самый крупный, до 230 см и более 60 кг веса.
  • Бестер стерляжий - помельче, но тоже ценится в рыбоводстве.
  • Бурцевский, аксайский и другие локальные подвиды.

Эти рыбы выращиваются исключительно в неволе, как в России, так и за её пределами.

Почему нельзя выпускать бестера в реки

Бестер не представляет физической угрозы другим обитателям водоёмов, но несёт генетическую опасность. Попав в дикую природу, он будет стремиться к скрещиванию с естественными осетровыми. В результате появится гибридное потомство, что приведёт к потере генетической чистоты и снижению биоразнообразия.

Такие процессы трудно контролировать и предсказать, а последствия могут быть необратимыми для популяций осетровых рыб.

Только в хозяйствах

Сегодня бестера разводят в закрытых рыбных хозяйствах, где он не имеет доступа к естественным экосистемам. Это позволяет сохранять как саму породу, так и дикую осетровую фауну в её природном виде.

Уточнения

Бестер (по первым слогам слов белуга и стерлядь) — гибрид двух видов рыб семейства осетровых, полученный путём искусственного скрещивания белуги со стерлядью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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