Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство хозяев собак уверены, что следят за здоровьем питомца. Но одна привычка, которую часто считают безобидной, может реально сократить жизнь вашему другу. Речь — о пропуске плановых визитов к ветеринару. Даже если собака выглядит абсолютно здоровой.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Что делают не так

Согласно опросу, проведённому welovedogz.hu, каждый третий владелец водит собаку к врачу только при проблемах. И это — опасная практика.

Почему это важно

Многие заболевания, от глистных инфекций и стеноза трахеи до онкологии, на ранней стадии не проявляются внешне. А когда симптомы становятся заметны — лечение уже может быть малоэффективным или запоздалым.

Как часто нужно показывать собаку ветеринару

Здоровая взрослая собака: 1 раз в год

1 раз в год Пожилые собаки (с 6-8 лет, в зависимости от породы): 1 раз в полгода

1 раз в полгода Животные с хроническими заболеваниями: по назначению, но не реже 2 раз в год

Что можно предотвратить при регулярных осмотрах

Диагностика на ранних стадиях: шанс на полное выздоровление.

шанс на полное выздоровление. Контроль зубов: защита от болезненного воспаления и сердечных проблем.

защита от болезненного воспаления и сердечных проблем. Проверка печени, почек, сердца, суставов.

Профилактика вирусных и паразитарных инфекций.

А как насчёт зубов

Зубной камень — не просто косметическая проблема. Он может вызывать:

Хроническую боль и воспаление.

Инфекцию под деснами.

Распространение бактерий по всему организму.

Даже сердечные заболевания.

Очистка у ветеринара — это не просто "почистить налёт". Это комплексная гигиена, включая обработку под десневой зоной.

Почему профилактика — это не трата денег

Плановый осмотр стоит дешевле, чем лечение запущенной болезни. А главное — подарит собаке больше лет жизни без боли.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

