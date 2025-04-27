Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева

Большинство хозяев собак уверены, что следят за здоровьем питомца. Но одна привычка, которую часто считают безобидной, может реально сократить жизнь вашему другу. Речь — о пропуске плановых визитов к ветеринару. Даже если собака выглядит абсолютно здоровой.
Согласно опросу, проведённому welovedogz.hu, каждый третий владелец водит собаку к врачу только при проблемах. И это — опасная практика.
Многие заболевания, от глистных инфекций и стеноза трахеи до онкологии, на ранней стадии не проявляются внешне. А когда симптомы становятся заметны — лечение уже может быть малоэффективным или запоздалым.
Зубной камень — не просто косметическая проблема. Он может вызывать:
Очистка у ветеринара — это не просто "почистить налёт". Это комплексная гигиена, включая обработку под десневой зоной.
Плановый осмотр стоит дешевле, чем лечение запущенной болезни. А главное — подарит собаке больше лет жизни без боли.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.