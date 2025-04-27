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Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева

2:00
Зоосфера

Большинство хозяев собак уверены, что следят за здоровьем питомца. Но одна привычка, которую часто считают безобидной, может реально сократить жизнь вашему другу. Речь — о пропуске плановых визитов к ветеринару. Даже если собака выглядит абсолютно здоровой.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Что делают не так

Согласно опросу, проведённому welovedogz.hu, каждый третий владелец водит собаку к врачу только при проблемах. И это — опасная практика.

Почему это важно

Многие заболевания, от глистных инфекций и стеноза трахеи до онкологии, на ранней стадии не проявляются внешне. А когда симптомы становятся заметны — лечение уже может быть малоэффективным или запоздалым.

Как часто нужно показывать собаку ветеринару

  • Здоровая взрослая собака: 1 раз в год
  • Пожилые собаки (с 6-8 лет, в зависимости от породы): 1 раз в полгода
  • Животные с хроническими заболеваниями: по назначению, но не реже 2 раз в год

Что можно предотвратить при регулярных осмотрах

  • Диагностика на ранних стадиях: шанс на полное выздоровление.
  • Контроль зубов: защита от болезненного воспаления и сердечных проблем.
  • Проверка печени, почек, сердца, суставов.
  • Профилактика вирусных и паразитарных инфекций.

А как насчёт зубов

Зубной камень — не просто косметическая проблема. Он может вызывать:

  • Хроническую боль и воспаление.
  • Инфекцию под деснами.
  • Распространение бактерий по всему организму.
  • Даже сердечные заболевания.

Очистка у ветеринара — это не просто "почистить налёт". Это комплексная гигиена, включая обработку под десневой зоной.

Почему профилактика — это не трата денег

Плановый осмотр стоит дешевле, чем лечение запущенной болезни. А главное — подарит собаке больше лет жизни без боли.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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