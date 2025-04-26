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Не хочешь лечить — храни правильно: как не испортить сухой корм

2:31
Зоосфера

Выбирая корм для своего пса, мы хотим лучшего. Но и сэкономить — тоже хочется. Поэтому многие владельцы делают распространённую ошибку: покупают сухой корм в огромных упаковках, чтобы было дешевле. Увы, это может обернуться проблемами со здоровьем питомца.

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Почему большая упаковка — не всегда хорошая идея

Сами по себе крупные мешки — это не зло. Но есть нюанс: важно правильно их хранить. В противном случае корм теряет качество, портится и может даже стать опасным для собаки.

Вот к чему может привести неправильное хранение

  • Плесень на корме из-за влаги.
  • Потеря вкуса и запаха - собака просто откажется есть.
  • Пищевое отравление, расстройства ЖКТ, аллергии, проблемы с дыханием.
  • В тяжёлых случаях — токсическое поражение организма.

Даже если срок годности ещё не истёк, корм может испортиться из-за неправильного обращения.

Как правильно хранить сухой корм для собак

Если покупаете большие упаковки, придерживайтесь этих простых правил:

  • Не пересыпайте корм в открытые контейнеры. Лучше оставьте в оригинальной упаковке — она специально сделана герметичной.
  • Если всё же пересыпаете — используйте плотно закрывающиеся ёмкости, например, из нержавеющей стали.
  • Не досыпайте новый корм в старый. Контейнер должен быть пустым и чистым перед каждой новой партией.
  • Держите корм вдали от влаги, тепла и солнца. Избегайте хранения возле батареи, плиты или окна.
  • Защищайте от вредителей. Насекомые и грызуны легко доберутся до открытого мешка, особенно если он стоит в гараже или подсобке.

Если собака отказалась от еды — не всегда виноват корм

Собака может "закопать" миску с едой не потому, что корм плохой, а потому что:

  • Он утратил аромат.
  • Появился неприятный запах из-за порчи.
  • Питомец просто не проголодался.
  • Ваша собака инстинктивно откладывает еду "на потом".

Но если корм намок, заплесневел, пахнет странно — это повод выбросить его, не рискуя здоровьем любимца.

Вывод

Экономия должна быть разумной. Сухой корм — это не гречка: испортился — и уже не пригоден. Уважайте нюх вашей собаки и её организм — храните корм правильно!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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