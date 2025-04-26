Не хочешь лечить — храни правильно: как не испортить сухой корм

Выбирая корм для своего пса, мы хотим лучшего. Но и сэкономить — тоже хочется. Поэтому многие владельцы делают распространённую ошибку: покупают сухой корм в огромных упаковках, чтобы было дешевле. Увы, это может обернуться проблемами со здоровьем питомца.
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма
Почему большая упаковка — не всегда хорошая идея
Сами по себе крупные мешки — это не зло. Но есть нюанс: важно правильно их хранить. В противном случае корм теряет качество, портится и может даже стать опасным для собаки.
Вот к чему может привести неправильное хранение
Плесень на корме из-за влаги.
Потеря вкуса и запаха - собака просто откажется есть.
Пищевое отравление, расстройства ЖКТ, аллергии, проблемы с дыханием.
В тяжёлых случаях — токсическое поражение организма.
Даже если срок годности ещё не истёк, корм может испортиться из-за неправильного обращения.
Как правильно хранить сухой корм для собак
Если покупаете большие упаковки, придерживайтесь этих простых правил:
Не пересыпайте корм в открытые контейнеры. Лучше оставьте в оригинальной упаковке — она специально сделана герметичной.
Если всё же пересыпаете — используйте плотно закрывающиеся ёмкости, например, из нержавеющей стали.
Не досыпайте новый корм в старый. Контейнер должен быть пустым и чистым перед каждой новой партией.
Держите корм вдали от влаги, тепла и солнца. Избегайте хранения возле батареи, плиты или окна.
Защищайте от вредителей. Насекомые и грызуны легко доберутся до открытого мешка, особенно если он стоит в гараже или подсобке.
Если собака отказалась от еды — не всегда виноват корм
Собака может "закопать" миску с едой не потому, что корм плохой, а потому что: