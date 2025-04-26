Собака боится стричь когти? Есть мягкий и действенный способ

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уход за когтями — одна из ключевых процедур для здоровья собаки. Однако далеко не все питомцы спокойно переносят стрижку когтей. Некоторые настолько боятся щипчиков, что процедура превращается в стресс для всей семьи. В таких случаях альтернативой может стать подпиливание когтей, которое подходит и для чувствительных собак.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Почему уход за когтями так важен

Слишком длинные когти могут деформировать лапы, вызывать боль при ходьбе, ломаться или врастать. У уличных собак когти естественным образом стачиваются о твёрдую поверхность. Но для домашних питомцев — особенно тех, кто гуляет по мягкому грунту или проводит много времени в помещении — регулярный педикюр необходим.

Подпиливание вместо стрижки

Подпиливание когтей не менее эффективно, чем стрижка, хотя и требует больше времени. Часто этот метод используется как завершающий этап после обработки когтей щипцами — для сглаживания острых краёв. Однако для некоторых собак это единственно допустимый способ ухода за лапами.

Для таких случаев подходят

Обычные пилочки.

Электрические точилки для когтей.

Шлифовальные устройства с мягким абразивом.

Электрическая пилочка может быть особенно удобной — она даёт больше контроля и снижает риск случайно задеть чувствительную часть когтя. Однако требует аккуратности и предварительного привыкания со стороны питомца. Собака должна спокойно реагировать на звук и вибрацию прибора. Также важно учитывать длину шерсти: длинные волосы могут попасть в механизм, если не соблюдать осторожность.

Альтернатива — когтеточка для собак

Если собака не переносит прикосновений к лапам, возможным решением может стать когтеточка. Такие устройства можно купить в магазине или сделать самостоятельно из доски и наждачной бумаги (зернистость — около 80).

Метод приучения простой

Положить лакомство на доску и накрыть полотенцем.

Поощрять питомца каждый раз, когда он трогает лапой поверхность.

Повторять, пока движение не станет осознанным действием.

Существуют и другие конструкции, например, с раздвижной крышкой, где лакомство размещается внутри коробки. В обоих случаях когти стачиваются естественным образом.

Дополнительный эффект

Хотя когтеточки не могут полностью заменить педикюр, они помогают уменьшить частоту стрижки. При регулярном износе когтей может даже немного отступить живая часть, что делает последующую обработку менее рискованной. Такие методы также помогают экономить время и делают процесс менее стрессовым как для питомца, так и для владельца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

