Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков

Владельцы домашних питомцев делают выбор в пользу кормов с натуральным составом, включая холистики и гипоаллергенные корма. Аналитики сервиса доставки "Купер" наблюдают рост спроса на сухие корма — в 2,5 раза относительно прошлой зимы. При этом эксперты "Бетховена" отмечают, что наметился общий тренд на заботу о здоровье питомца.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

В приоритете — корма, в составе которых есть компоненты, способствующие укреплению иммунитета, суставов и зубов животного. В тренде — рационы с одним источником белка и с минимальным содержанием зерна. Также отдают предпочтение беззерновым вариантам.

По данным аналитиков "Купера", в последние годы владельцы собачек и кошечек покупают корма с курицей, лососем, а также мясные миксы. Также пользуются популярностью подушечки с мясным вкусом. Также в тренде рационы с уткой и печенью.