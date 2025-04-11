Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков

Владельцы домашних питомцев делают выбор в пользу кормов с натуральным составом, включая холистики и гипоаллергенные корма. Аналитики сервиса доставки "Купер" наблюдают рост спроса на сухие корма — в 2,5 раза относительно прошлой зимы. При этом эксперты "Бетховена" отмечают, что наметился общий тренд на заботу о здоровье питомца.
В приоритете — корма, в составе которых есть компоненты, способствующие укреплению иммунитета, суставов и зубов животного. В тренде — рационы с одним источником белка и с минимальным содержанием зерна. Также отдают предпочтение беззерновым вариантам.
По данным аналитиков "Купера", в последние годы владельцы собачек и кошечек покупают корма с курицей, лососем, а также мясные миксы. Также пользуются популярностью подушечки с мясным вкусом. Также в тренде рационы с уткой и печенью.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.