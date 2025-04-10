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Какой питомец перехитрит вас первым: кошка или собака

1:50
Зоосфера

Кажется, что этот спор никогда не закончится. Любители собак гордятся тем, как их питомцы выполняют команды и понимают с полуслова. Владельцы кошек утверждают: независимость — и есть признак настоящего интеллекта.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Но если спросить учёных, они только усмехнутся: сравнивать кошку и собаку — всё равно что сравнивать самолёт и подводную лодку. У каждого свой гений.

Собаки: знатоки общения

Собаки — прирождённые командные игроки. Они распознают интонации, понимают жесты и даже запоминают сотни слов. Их мозг миллионы лет эволюционировал бок о бок с человеком, поэтому они отлично обучаются и обожают "работать в паре".

Некоторые псы не просто слушаются — они могут по команде приносить предметы с точностью до названия. Это не просто дрессировка, а форма социального интеллекта.

Кошки: мастера тактики

Кошка не побежит по зову — она сначала решит, зачем это ей. Её интеллект — про решение задач, а не подчинение. Как открыть закрытую дверь? Как достать корм из-под шкафа? Как симулировать жалобное "мяу", чтобы выдать лишнюю порцию?

Кошки быстро запоминают привычки хозяев и могут менять поведение под ситуацию. А уж память на территорию у них феноменальна — стоит переехать, и за пару дней питомец составит точную карту нового дома.

Так кто же всё-таки умнее

Если вы ищете компаньона, который понимает с полувзгляда — вам к собаке. А если цените коварную смекалку и "свою линию" — это точно кошка.

Но правда в том, что оба умеют хитрить и оба найдут способ вытянуть угощение. Значит, умны оба — просто каждый по-своему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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