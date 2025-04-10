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Кошки и собаки заменяют таблетки — доказанный эффект

1:31
Зоосфера

Вы замечали, что владельцы кошек и собак реже болеют и меньше ходят по врачам? Это не совпадение. Наши пушистые спутники — не только источник радости, но и настоящие "домашние терапевты".

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Кошачье мурлыканье как лекарство

Когда вы гладите кошку, она запускает механизм самозаживления — и не только своего. Её мурлыканье создаёт вибрации частотой от 20 до 140 Гц. Эта частота доказанно ускоряет регенерацию тканей, снижает боль и даже помогает костям срастаться быстрее. Так что каждый вечер с мурчащим комочком на коленях — это сеанс восстановления.

Собаки держат в форме

А вот собаки — это уже личный тренер. Прогулки в любую погоду, игры на свежем воздухе и даже ежедневная борьба с шерстью на ковре — всё это заставляет двигаться. И пусть вы не осознаёте этого, сердцу и мышцам от этого только лучше.

Эмоциональная поддержка без слов

Питомцы спасают не только тело, но и душу. Они избавляют от одиночества, особенно пожилых людей, для которых присутствие живого существа рядом — мощный источник эмоциональной стабильности.

Но есть побочный эффект

И всё же есть одно "но". Их любовь так безусловна и тёплая, что вы рискуете совсем забыть о своих заботах. Единственное, что будет иметь значение — полная миска и хвост, виляющий в такт вашему сердцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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