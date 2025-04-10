Собака прячет вещи и не слушается — причина вас удивит

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пёс не бежит навстречу, когда вы его зовёте? Спит спиной или вдруг начал "забывать" команды? Это не капризы и не упрямство — это обида.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака на пикнике

Собаки прекрасно запоминают негативные эмоции. Одного грубого окрика или резкого жеста может хватить, чтобы питомец начал держать дистанцию. Причём обида у них не кратковременная — она может длиться неделями и даже месяцами.

Как понять, что пёс обиделся

Виляет хвостом, но отворачивается при приближении

Ложится в другом конце комнаты

Перестал встречать у двери

Начал прятать ваши вещи под диваном

Это всё сигналы: "Ты задел мои чувства".

Как восстановить доверие

Игровая терапия

Сыграйте с собакой в прятки. Спрячьтесь, позовите — и когда найдёт, угостите кусочком сыра. Повторите 5-6 раз. Это не просто весело, но и помогает псу снова почувствовать связь с вами. Правильный язык тела

Не стоит пристально смотреть собаке в глаза — для неё это сигнал агрессии. Лучше медленно моргайте, присядьте и протяните руку ладонью вверх. Это говорит: "Я не враг". Уважайте личное пространство

Если собака уходит подальше — возможно, вы слишком часто нарушаете её границы. Поставьте лежанку в тихом уголке и не мешайте ей там отдыхать. Уделяйте внимание с пользой

15 минут тренировок с кликером в день творят чудеса. Щёлк — команда выполнена — лакомство. Так вы укрепите контакт и дадите понять: вы рядом и вы надёжны. И никакого наказания задним числом

Если собака провинилась, но вы заметили это позже — не ругайте. Она не поймёт, за что её наказывают, а доверие разрушится ещё сильнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

