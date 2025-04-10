Собака прячет вещи и не слушается — причина вас удивит

Ваш пёс не бежит навстречу, когда вы его зовёте? Спит спиной или вдруг начал "забывать" команды? Это не капризы и не упрямство — это обида.
Собаки прекрасно запоминают негативные эмоции. Одного грубого окрика или резкого жеста может хватить, чтобы питомец начал держать дистанцию. Причём обида у них не кратковременная — она может длиться неделями и даже месяцами.
Виляет хвостом, но отворачивается при приближении
Ложится в другом конце комнаты
Перестал встречать у двери
Начал прятать ваши вещи под диваном
Это всё сигналы: "Ты задел мои чувства".
Игровая терапия
Сыграйте с собакой в прятки. Спрячьтесь, позовите — и когда найдёт, угостите кусочком сыра. Повторите 5-6 раз. Это не просто весело, но и помогает псу снова почувствовать связь с вами.
Правильный язык тела
Не стоит пристально смотреть собаке в глаза — для неё это сигнал агрессии. Лучше медленно моргайте, присядьте и протяните руку ладонью вверх. Это говорит: "Я не враг".
Уважайте личное пространство
Если собака уходит подальше — возможно, вы слишком часто нарушаете её границы. Поставьте лежанку в тихом уголке и не мешайте ей там отдыхать.
Уделяйте внимание с пользой
15 минут тренировок с кликером в день творят чудеса. Щёлк — команда выполнена — лакомство. Так вы укрепите контакт и дадите понять: вы рядом и вы надёжны.
И никакого наказания задним числом
Если собака провинилась, но вы заметили это позже — не ругайте. Она не поймёт, за что её наказывают, а доверие разрушится ещё сильнее.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.