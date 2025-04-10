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Рыба вызывает зависимость у кошек — и вот чем это опасно

2:24
Зоосфера

Рыба давно считается любимым лакомством усатых-полосатых. Но за этим мифом скрывается реальная угроза здоровью питомцев. Регулярное кормление рыбными продуктами может нанести организму кошки серьёзный вред — и дело вовсе не в редких исключениях, а в системной проблеме, с которой сталкиваются поколения владельцев.

Кошка с котятами
Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

Чем опасна рыба

Главный враг — дисбаланс минералов. В рыбе слишком много фосфора и магния. Они перегружают почки и способствуют развитию мочекаменной болезни. Кристаллы солей накапливаются медленно, а проявляются уже тогда, когда лечение требует не только времени, но и серьёзных затрат.

Морская рыба вроде тунца — отдельная опасность. Она накапливает ртуть, которая не выводится из организма. Для кошки весом 3-5 кг даже небольшая доза может быть токсичной. Судороги, рвота и шаткость походки часто списываются на что угодно, кроме "здорового" рыбного меню.

Не отстаёт и речная рыба. Она может содержать паразитов, а на фермах — ещё и остатки антибиотиков. Без термообработки всё это попадает в миску животного.

Рыбная зависимость и другие риски

Рыба вызывает пищевую привязанность. Из-за сильного запаха кошки отказываются от других продуктов. Итог — дефицит витаминов, особенно группы B и D. У питомцев развивается слабость, проблемы с сердцем, слепота, ухудшается иммунитет. Даже добавки в промышленных кормах не решают эту проблему — синтетические витамины усваиваются хуже натуральных.

Частая спутница рыбной диеты — аллергия. Выпадение шерсти, зуд, покраснения и воспаления кожи становятся хроническими. Но стоит заменить рацион на мясной — и через 2-3 недели симптомы исчезают.

Что выбрать вместо

Кошки по своей природе охотники. В дикой среде они едят грызунов и птиц — а вовсе не рыбу. Идеальный рацион для домашнего питомца — мясной. Сегодня можно легко подобрать качественные мясные корма и лакомства без вреда и риска.

Здоровье кошки — в руках хозяина. И выбор правильного питания — самое важное решение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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