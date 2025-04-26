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Лает в пустоту? Вот что на самом деле тревожит вашу собаку

2:36
Зоосфера

Вечер, дом тихий — и вдруг ваш пёс вскакивает и начинает лаять в темноту. Вам кажется, что он просто "сошёл с ума" или видит привидение? На деле собака почти всегда лает по делу. Просто её чувства настроены куда тоньше наших.

Собака воет
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Собака воет

Что собака может заметить, а вы — нет

Слух сверхчеловеческий

  • Собаки слышат ультразвук и шорохи, недоступные нашему уху. То, что вам кажется тишиной, может быть для питомца настоящим симфоническим концертом — скрип полов у соседей, мышь в подвале или лай другой собаки за пару улиц.

Отличное зрение в темноте

  • Благодаря особому слою сетчатки, собаки видят при слабом освещении лучше нас. Лист, который шевельнулся, или кошка, пронёсшаяся в углу, — всё это может спровоцировать "пустой" лай.

Нос, которому нет равных

  • Пёс способен унюхать запах лисы, человека или даже заболевания за десятки метров. Пока вы расслабляетесь на диване, его обонятельная система анализирует мир, полный невидимых вам сигналов.

Как реагировать на такой лай?

Не кричите

  • Крик воспринимается собакой как ваше согласие: вы нервничаете — значит, угроза реальна. Поведение закрепляется.

Скажите спасибо

  • Признание сигнала ("Спасибо", "Я в курсе") показывает собаке, что вы получили её предупреждение и берёте контроль на себя. Это помогает многим животным успокоиться.

Обучите команде — тихо

  • Подавайте чёткий сигнал (например, "Стоп") и поощряйте молчание лакомством. Повторяйте и закрепляйте.

Отвлеките

  • Если причина — раздражитель за окном, задерните шторы, включите фоновый шум. Иногда помогает простое прикосновение или вкусняшка на носу: собака замолкает, чтобы вдохнуть ваш запах.

Не исключено: он скучает

  • Иногда лай — просто крик от скуки. Добавьте прогулок, игр, задач — и ваш пёс устанет раньше, чем успеет облаять стены.

Поведение собаки, на первый взгляд кажущееся нелогичным или тревожным, часто имеет вполне рациональное объяснение — просто её органы чувств работают иначе и тоньше, чем у нас. Вместо раздражения стоит постараться понять, на что именно реагирует ваш питомец, и научить его правильной реакции. Лай — это не каприз, а форма общения, и если вы научитесь его "слушать", отношения с собакой станут крепче, а дом — спокойнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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