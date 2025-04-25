150 лет тишины — и 4 детёныша: зоопарк празднует рождение редких черепах

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В зоопарке Филадельфии произошло историческое событие: 97-летняя галапагосская черепаха по кличке Мамочка впервые стала мамой. Она отложила 16 яиц, из которых уже вылупились четыре детеныша — все девочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Этот момент стал настоящей сенсацией не только потому, что это первый случай рождения галапагосских черепах в зоопарке за более чем 150 лет, но и потому, что Мамочка считается старейшей обитательницей зоопарка, живущей здесь с 1932 года.

Уникальное событие спустя столетие

Вид: галапагосская черепаха Западного Санта-Крус (находится под угрозой исчезновения)

галапагосская черепаха Западного Санта-Крус (находится под угрозой исчезновения) Возраст Мамочки: ~97 лет

~97 лет Возраст отца, Абраццо: ~96 лет

~96 лет Когда были отложены яйца: ноябрь 2024

ноябрь 2024 Когда вылупились детеныши: с 27 февраля 2025

с 27 февраля 2025 Количество вылупившихся малышей: 4 девочки из 16 возможных

4 девочки из 16 возможных Дата публичного дебюта: 23 апреля 2025 — в день 93-летия Мамочки в зоопарке

Как всё происходило

Первые трещины на скорлупе сотрудники зоопарка заметили в конце февраля. С тех пор на свет появились уже четыре малышки. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением команды по уходу за животными. Оставшиеся яйца ещё могут дать новое потомство — инкубация продолжается.

Что говорят в зоопарке

"Мамочка прибыла в зоопарк в 1932 году, то есть любой, кто посещал зоопарк за последние 92 года, вероятно, видел её", — сказала президент зоопарка Джо-Эль Могерман.

Кто ещё живёт рядом

Малышка - ещё одна взрослая галапагосская черепаха.

- ещё одна взрослая галапагосская черепаха. Бетти и Вильма - гигантские черепахи Альдабра.

Почему это важно

Галапагосские черепахи находятся под угрозой исчезновения. Разведение в неволе — это шанс не только сохранить вид, но и вернуть его на родные острова в будущем. Рождение детенышей от черепах, которым почти по 100 лет, — настоящее биологическое чудо и весомый вклад в сохранение биоразнообразия.

Уточнения

Слоновая черепаха или галапагосская черепаха (лат. Chelonoidis niger), — вид сухопутных черепах.

