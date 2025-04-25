150 лет тишины — и 4 детёныша: зоопарк празднует рождение редких черепах

В зоопарке Филадельфии произошло историческое событие: 97-летняя галапагосская черепаха по кличке Мамочка впервые стала мамой. Она отложила 16 яиц, из которых уже вылупились четыре детеныша — все девочки.
Этот момент стал настоящей сенсацией не только потому, что это первый случай рождения галапагосских черепах в зоопарке за более чем 150 лет, но и потому, что Мамочка считается старейшей обитательницей зоопарка, живущей здесь с 1932 года.
Первые трещины на скорлупе сотрудники зоопарка заметили в конце февраля. С тех пор на свет появились уже четыре малышки. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением команды по уходу за животными. Оставшиеся яйца ещё могут дать новое потомство — инкубация продолжается.
"Мамочка прибыла в зоопарк в 1932 году, то есть любой, кто посещал зоопарк за последние 92 года, вероятно, видел её", — сказала президент зоопарка Джо-Эль Могерман.
Галапагосские черепахи находятся под угрозой исчезновения. Разведение в неволе — это шанс не только сохранить вид, но и вернуть его на родные острова в будущем. Рождение детенышей от черепах, которым почти по 100 лет, — настоящее биологическое чудо и весомый вклад в сохранение биоразнообразия.
Слоновая черепаха или галапагосская черепаха (лат. Chelonoidis niger), — вид сухопутных черепах.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?