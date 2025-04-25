Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом в порядке — мозг в балансе: эффект уборки, о котором мало говорят
Вы всё ещё пылесосите неправильно: 5 ошибок, которые портят ваш пол и технику
Легенды на колёсах: эти японцы ещё в строю — и в автосалонах России
Прощай, горечь: 2 простых способа сделать лук сладким и вкусным — попробуйте прямо сейчас!
Ценовая ловушка: как прошлогодний переизбыток картошки ударил по кошелькам россиян
Вы всё ещё боитесь яркой туши? Мы докажем, что зря
Тайна решения Гвардиолы: что ждет Хусанова в Манчестер Сити
Российский микроавтобус для путешествий успешно проходит тесты в Крыму
Чёрная дыра в сердце биологии: что учёные узнали о происхождении сложных организмов

Пушистый интеллект из Анд: чем альпака круче ламы и овцы вместе взятых

2:33
Зоосфера

Альпака — не просто пушистое создание с глазами-на-безе. Это умное, деликатное и полезное животное, которое всё чаще появляется на фермах и эко-проектах в России. Рассказываем, за что альпак любят во всём мире.

Альпака на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Альпака на курорте Роза Хутор

Родственники верблюдов, только без горбов

  • Альпаки — ближайшие родственники верблюдов, хоть и выглядят иначе. Они входят в семейство верблюдовых и обитают высоко в Андах: от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Домашними их сделали около 6000 лет назад.

Долго считались ламами — ошибочно

  • До 2001 года альпак относили к роду лам, но выяснилось: их предки — викуньи, дикие южноамериканские животные. При скрещивании альпаки с ламой получается уарисо, а с викуньей — пако-викунья.

По размеру — как крупная собака

  • Альпаки невелики: до 1 метра в холке и около 70 кг веса. Шерсть у них бывает более чем в 20 оттенках — от белоснежного до угольно-чёрного.

Очень умные и совершенно не агрессивные

  • В отличие от лам, которые могут и плюнуть, и пнуть, альпаки — тихие, ласковые и умные животные. Они легко запоминают человека и даже могут обучаться простым командам.

Есть два подвида — Сури и Уакайа

  • Suri (Сури) - с длинной, струящейся шерстью. Редкий и особенно ценный тип.
  • Huacaya (Уакайа) - с короткой, пушистой шерстью, как у плюшевой игрушки.

До 4 кг шерсти в год

  • Альпаку стригут раз в год, получая до 4 кг шерсти. До 10 лет её волокна считаются самыми мягкими и дорогими, после — идут на пледы и ковры. Живёт альпака до 25 лет.

Шерсть лам не такая ценная

  • Шерсть альпак — лёгкая, водоотталкивающая, тёплая и не пачкается. Её ценят выше овечьей и гораздо выше ламиней. Шерсть лам используется в основном как утеплитель.

Альпаки — это не только источник ценной шерсти, но и настоящие пушистые терапевты: умные, миролюбивые и невероятно обаятельные. Они давно покорили сердца фермеров, путешественников и просто любителей природы. Узнав о них чуть больше, становится понятно: в мире животных у альпаки — особое место. И, пожалуй, одно из самых уютных.

Уточнения

Альпа́ка альпа́к (ранее альпака́; лат. Lama pacos, или Vicugna pacos), — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Авто
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается Аудио 
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Наука и техника
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Ремонт за копейки, который выглядит на миллионы: дизайнеры раскрыли главный секрет
Штраф из ниоткуда: за что на самом деле ловят камеры на трассах
Гуаран жёлтый: красивое и полезное дерево для вашего сада
Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента
Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул
Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего
МКС станет лабораторией времени: что скрывает проект ACES
Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке
Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу
Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.