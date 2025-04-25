Пушистый интеллект из Анд: чем альпака круче ламы и овцы вместе взятых

Альпака — не просто пушистое создание с глазами-на-безе. Это умное, деликатное и полезное животное, которое всё чаще появляется на фермах и эко-проектах в России. Рассказываем, за что альпак любят во всём мире.
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Альпака на курорте Роза Хутор
Родственники верблюдов, только без горбов
Альпаки — ближайшие родственники верблюдов, хоть и выглядят иначе. Они входят в семейство верблюдовых и обитают высоко в Андах: от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Домашними их сделали около 6000 лет назад.
Долго считались ламами — ошибочно
До 2001 года альпак относили к роду лам, но выяснилось: их предки — викуньи, дикие южноамериканские животные. При скрещивании альпаки с ламой получается уарисо, а с викуньей — пако-викунья.
По размеру — как крупная собака
Альпаки невелики: до 1 метра в холке и около 70 кг веса. Шерсть у них бывает более чем в 20 оттенках — от белоснежного до угольно-чёрного.
Очень умные и совершенно не агрессивные
В отличие от лам, которые могут и плюнуть, и пнуть, альпаки — тихие, ласковые и умные животные. Они легко запоминают человека и даже могут обучаться простым командам.
Есть два подвида — Сури и Уакайа
Suri (Сури) - с длинной, струящейся шерстью. Редкий и особенно ценный тип.
Huacaya (Уакайа) - с короткой, пушистой шерстью, как у плюшевой игрушки.
До 4 кг шерсти в год
Альпаку стригут раз в год, получая до 4 кг шерсти. До 10 лет её волокна считаются самыми мягкими и дорогими, после — идут на пледы и ковры. Живёт альпака до 25 лет.
Шерсть лам не такая ценная
Шерсть альпак — лёгкая, водоотталкивающая, тёплая и не пачкается. Её ценят выше овечьей и гораздо выше ламиней. Шерсть лам используется в основном как утеплитель.
Альпаки — это не только источник ценной шерсти, но и настоящие пушистые терапевты: умные, миролюбивые и невероятно обаятельные. Они давно покорили сердца фермеров, путешественников и просто любителей природы. Узнав о них чуть больше, становится понятно: в мире животных у альпаки — особое место. И, пожалуй, одно из самых уютных.
Уточнения
Альпа́каальпа́к (ранее альпака́; лат. Lama pacos, или Vicugna pacos), — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони).