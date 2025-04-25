Пушистый интеллект из Анд: чем альпака круче ламы и овцы вместе взятых

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Альпака — не просто пушистое создание с глазами-на-безе. Это умное, деликатное и полезное животное, которое всё чаще появляется на фермах и эко-проектах в России. Рассказываем, за что альпак любят во всём мире.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Альпака на курорте Роза Хутор

Родственники верблюдов, только без горбов

Альпаки — ближайшие родственники верблюдов, хоть и выглядят иначе. Они входят в семейство верблюдовых и обитают высоко в Андах: от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Домашними их сделали около 6000 лет назад.

Долго считались ламами — ошибочно

До 2001 года альпак относили к роду лам, но выяснилось: их предки — викуньи, дикие южноамериканские животные. При скрещивании альпаки с ламой получается уарисо, а с викуньей — пако-викунья.

По размеру — как крупная собака

Альпаки невелики: до 1 метра в холке и около 70 кг веса. Шерсть у них бывает более чем в 20 оттенках — от белоснежного до угольно-чёрного.

Очень умные и совершенно не агрессивные

В отличие от лам, которые могут и плюнуть, и пнуть, альпаки — тихие, ласковые и умные животные. Они легко запоминают человека и даже могут обучаться простым командам.

Есть два подвида — Сури и Уакайа

Suri (Сури) - с длинной, струящейся шерстью. Редкий и особенно ценный тип.

- с длинной, струящейся шерстью. Редкий и особенно ценный тип. Huacaya (Уакайа) - с короткой, пушистой шерстью, как у плюшевой игрушки.

До 4 кг шерсти в год

Альпаку стригут раз в год, получая до 4 кг шерсти. До 10 лет её волокна считаются самыми мягкими и дорогими, после — идут на пледы и ковры. Живёт альпака до 25 лет.

Шерсть лам не такая ценная

Шерсть альпак — лёгкая, водоотталкивающая, тёплая и не пачкается. Её ценят выше овечьей и гораздо выше ламиней. Шерсть лам используется в основном как утеплитель.

Альпаки — это не только источник ценной шерсти, но и настоящие пушистые терапевты: умные, миролюбивые и невероятно обаятельные. Они давно покорили сердца фермеров, путешественников и просто любителей природы. Узнав о них чуть больше, становится понятно: в мире животных у альпаки — особое место. И, пожалуй, одно из самых уютных.

Уточнения

Альпа́ка альпа́к (ранее альпака́; лат. Lama pacos, или Vicugna pacos), — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони).

