Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любим собаку — но терпеть не можем её "шлейф" в прихожей, на диване и особенно в коврах? Запах питомца может въедаться в обивку, пол и даже воздух. Но не спеши бежать за ароматизатором — на кухне уже есть всё, что нужно для спасения.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

Яблоко: впитывает запахи, а не маскирует

Разрежь яблоко на дольки.

Разложи в местах, где чаще всего спит или играет питомец.

Замени каждые 2-3 дня.

Яблочная кислота и эфирные масла впитывают зловония и оставляют лёгкий фруктовый аромат. Особенно эффективно работает на лежанках и коврах.

Уксус: антисептик и дезодорант в одном флаконе

Смешай столовый уксус с водой (1:1).

Протри полы, плинтусы, дверцы и даже мебель.

Для мягкой мебели и ковров — используй пульверизатор: сбрызни, не мочи до мокроты.

Не пугайся запаха уксуса — через пару часов он полностью исчезает, а вместе с ним и "собачий дух". А ещё уксус убивает бактерии, которые его создают.

Кукурузный крахмал: натуральная "сухая химчистка"

Посыпь ковёр или подстилку крахмалом.

Подожди 30-40 минут.

Пропылесось.

Крахмал вытягивает жир, влагу и пыль — те самые источники стойких запахов. Хочешь усилить эффект? Добавь каплю эфирного масла лаванды или чайного дерева.

Отбеливатель без хлора: для сложных случаев

Если питомец "оставил след" на полу или диване:

Отмой загрязнение водой и средством для мытья.

Разведи отбеливатель без хлора с водой (1:10).

Распылённый раствор нанеси на пятно, оставь на 30 секунд, протри влажной тряпкой.

Такой раствор уничтожает микробов, не портит ткань и не вреден для животных.

И наконец — проветривай

Открывай окна на 10-15 минут даже зимой.

Используй вытяжку или вентилятор.

Подложи под питомца хлопковую накидку — стирать легче, чем чистить диван.

Свежий воздух — главное оружие против затхлого "псиного" шлейфа. Без регулярного проветривания ни одно средство не справится до конца.

Уточнения

Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

