Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом

Любим собаку — но терпеть не можем её "шлейф" в прихожей, на диване и особенно в коврах? Запах питомца может въедаться в обивку, пол и даже воздух. Но не спеши бежать за ароматизатором — на кухне уже есть всё, что нужно для спасения.
Яблочная кислота и эфирные масла впитывают зловония и оставляют лёгкий фруктовый аромат. Особенно эффективно работает на лежанках и коврах.
Не пугайся запаха уксуса — через пару часов он полностью исчезает, а вместе с ним и "собачий дух". А ещё уксус убивает бактерии, которые его создают.
Крахмал вытягивает жир, влагу и пыль — те самые источники стойких запахов. Хочешь усилить эффект? Добавь каплю эфирного масла лаванды или чайного дерева.
Если питомец "оставил след" на полу или диване:
Такой раствор уничтожает микробов, не портит ткань и не вреден для животных.
Свежий воздух — главное оружие против затхлого "псиного" шлейфа. Без регулярного проветривания ни одно средство не справится до конца.
Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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