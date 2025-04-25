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Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом

2:22
Зоосфера

Любим собаку — но терпеть не можем её "шлейф" в прихожей, на диване и особенно в коврах? Запах питомца может въедаться в обивку, пол и даже воздух. Но не спеши бежать за ароматизатором — на кухне уже есть всё, что нужно для спасения.

Собака породы корги с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Собака породы корги с хозяйкой

Яблоко: впитывает запахи, а не маскирует

  • Разрежь яблоко на дольки.
  • Разложи в местах, где чаще всего спит или играет питомец.
  • Замени каждые 2-3 дня.

Яблочная кислота и эфирные масла впитывают зловония и оставляют лёгкий фруктовый аромат. Особенно эффективно работает на лежанках и коврах.

Уксус: антисептик и дезодорант в одном флаконе

  • Смешай столовый уксус с водой (1:1).
  • Протри полы, плинтусы, дверцы и даже мебель.
  • Для мягкой мебели и ковров — используй пульверизатор: сбрызни, не мочи до мокроты.

Не пугайся запаха уксуса — через пару часов он полностью исчезает, а вместе с ним и "собачий дух". А ещё уксус убивает бактерии, которые его создают.

Кукурузный крахмал: натуральная "сухая химчистка"

  • Посыпь ковёр или подстилку крахмалом.
  • Подожди 30-40 минут.
  • Пропылесось.

Крахмал вытягивает жир, влагу и пыль — те самые источники стойких запахов. Хочешь усилить эффект? Добавь каплю эфирного масла лаванды или чайного дерева.

Отбеливатель без хлора: для сложных случаев

Если питомец "оставил след" на полу или диване:

  • Отмой загрязнение водой и средством для мытья.
  • Разведи отбеливатель без хлора с водой (1:10).
  • Распылённый раствор нанеси на пятно, оставь на 30 секунд, протри влажной тряпкой.

Такой раствор уничтожает микробов, не портит ткань и не вреден для животных.

И наконец — проветривай

  • Открывай окна на 10-15 минут даже зимой.
  • Используй вытяжку или вентилятор.
  • Подложи под питомца хлопковую накидку — стирать легче, чем чистить диван.

Свежий воздух — главное оружие против затхлого "псиного" шлейфа. Без регулярного проветривания ни одно средство не справится до конца.

Уточнения

Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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