Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весна — время любви. Особенно у птиц! С февраля по май они заводят пары, вьют гнёзда и выкармливают потомство. И в это чувствительное время от человека многое зависит. Один неправильный шаг — и выведенный с трудом птенец может погибнуть. Не хочешь быть злодеем по неосторожности? Запомни три простых правила и стань для пернатых настоящим союзником.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Птенцы малиновки

Контролируй домашних животных

Даже самый воспитанный пёс или ласковая кошка — всё равно хищник. Весной они могут разорить гнездо или утащить птенца, причём не из вредности, а по инстинкту. Особенно уязвимы те виды, что гнездятся на земле — например, совы. Поэтому: на прогулке держи собаку на поводке, а кошке перекрой свободный выход во двор.

Шашлыки — только не в кустах

Пикник — это здорово, но не рядом с птичьими гнёздами. Громкая музыка, дым, смех, и люди, шарящиеся по траве, — для птиц это стресс и паника. Особенно опасны вылазки в лесу и парках. Лучший выбор — турбаза, дача или разрешённая зона отдыха.

Нашёл птенца — не трогай

Если птенец сидит на земле, не спеши его спасать. В большинстве случаев это слеток — подросток, который учится выживать вне гнезда. Родители его не бросили, просто наблюдают из укрытия. Забрав такого птенца, ты лишаешь его шанса на взрослую жизнь.

Исключения

Если он сидит на тропинке или дороге - аккуратно перемести его в кусты.

- аккуратно перемести его в кусты. Если он совсем голый, не стоит на лапках и не открывает глаза — вероятно, выпал из гнезда. В таком случае верни его обратно, если найдёшь гнездо.

не стоит на лапках и не открывает глаза — вероятно, выпал из гнезда. В таком случае верни его обратно, если найдёшь гнездо. Есть травмы: обратись в центр помощи диким животным. Но будь готов: такой малыш может остаться с тобой навсегда — выжить в дикой природе он уже не сможет.

Так что этой весной стань не просто наблюдателем, а настоящим защитником пернатых. Следи за питомцами, отдыхай вдали от гнёзд и не вмешивайся в жизнь птенцов без крайней необходимости. Пусть твои действия помогут птицам вырастить потомство в безопасности — ведь гармония с природой начинается с простых, но осознанных поступков.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша.

