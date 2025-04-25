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Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить

2:24
Зоосфера

Весна — время любви. Особенно у птиц! С февраля по май они заводят пары, вьют гнёзда и выкармливают потомство. И в это чувствительное время от человека многое зависит. Один неправильный шаг — и выведенный с трудом птенец может погибнуть. Не хочешь быть злодеем по неосторожности? Запомни три простых правила и стань для пернатых настоящим союзником.

Птенцы малиновки
Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Птенцы малиновки

Контролируй домашних животных

Даже самый воспитанный пёс или ласковая кошка — всё равно хищник. Весной они могут разорить гнездо или утащить птенца, причём не из вредности, а по инстинкту. Особенно уязвимы те виды, что гнездятся на земле — например, совы. Поэтому: на прогулке держи собаку на поводке, а кошке перекрой свободный выход во двор.

Шашлыки — только не в кустах

Пикник — это здорово, но не рядом с птичьими гнёздами. Громкая музыка, дым, смех, и люди, шарящиеся по траве, — для птиц это стресс и паника. Особенно опасны вылазки в лесу и парках. Лучший выбор — турбаза, дача или разрешённая зона отдыха.

Нашёл птенца — не трогай

Если птенец сидит на земле, не спеши его спасать. В большинстве случаев это слеток — подросток, который учится выживать вне гнезда. Родители его не бросили, просто наблюдают из укрытия. Забрав такого птенца, ты лишаешь его шанса на взрослую жизнь.

Исключения

  • Если он сидит на тропинке или дороге - аккуратно перемести его в кусты.
  • Если он совсем голый, не стоит на лапках и не открывает глаза — вероятно, выпал из гнезда. В таком случае верни его обратно, если найдёшь гнездо.
  • Есть травмы: обратись в центр помощи диким животным. Но будь готов: такой малыш может остаться с тобой навсегда — выжить в дикой природе он уже не сможет.

Так что этой весной стань не просто наблюдателем, а настоящим защитником пернатых. Следи за питомцами, отдыхай вдали от гнёзд и не вмешивайся в жизнь птенцов без крайней необходимости. Пусть твои действия помогут птицам вырастить потомство в безопасности — ведь гармония с природой начинается с простых, но осознанных поступков.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша. 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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