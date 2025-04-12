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Жена, муж или хвост с ушами: кто делает нас счастливее в долгосрочной перспективе

1:40
Зоосфера

Вернуться домой после тяжёлого дня и увидеть радостную собаку, бегущую навстречу, — удовольствие, сравнимое с объятиями любимого человека. Исследователи из Университета Кента выяснили: домашние животные могут приносить ту же психологическую пользу, что и партнёр по браку или значительная прибавка к зарплате.

Девушка зимой с кошкой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка зимой с кошкой

Пушистая инвестиция в счастье

Оценив эмоциональную ценность питомцев, экономисты пришли к выводу: кошка или собака повышают удовлетворённость жизнью так же, как 70 тысяч фунтов стерлингов в год. По шкале от 1 до 7 владельцы животных сообщали о росте счастья на 3-4 пункта — результат, сравнимый с эффектом от крепкой дружбы или счастливого брака.

"Я подозреваю, что многие люди не осознают, насколько важны для них их питомцы", — сказала автор исследования Аделина Гшвандтнер.

Как это работает

Исследование подтвердило, что животные:

  • снижают уровень стресса (гормон кортизол снижается при общении с питомцем);

  • помогают при гипертонии и депрессии;

  • улучшают здоровье сердца у тех, кто регулярно выгуливает собак;

  • защищают детей от аллергии и астмы, если в доме есть кошка.

Влияние, которое не замечают

Исследование, в котором участвовали 2500 британских семей, показывает: многие недооценивают роль питомцев в своей жизни. Между тем данные можно использовать и в медицине, и в социальной политике.

"Домашние животные заботятся о нас, и это можно измерить", — подчёркивает Гшвандтнер.

Уточнения

Муж (супру́г) — мужчина вообще, женатый мужчина, свободный мужчина (то есть не раб, а даже знатный — социальное старшинство), взрослый, полноправный человек (в отличие от мальчика, парня — «возрастное» старшинство), деятель на каком-нибудь общественном поприще.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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