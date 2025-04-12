Вернуться домой после тяжёлого дня и увидеть радостную собаку, бегущую навстречу, — удовольствие, сравнимое с объятиями любимого человека. Исследователи из Университета Кента выяснили: домашние животные могут приносить ту же психологическую пользу, что и партнёр по браку или значительная прибавка к зарплате.
Оценив эмоциональную ценность питомцев, экономисты пришли к выводу: кошка или собака повышают удовлетворённость жизнью так же, как 70 тысяч фунтов стерлингов в год. По шкале от 1 до 7 владельцы животных сообщали о росте счастья на 3-4 пункта — результат, сравнимый с эффектом от крепкой дружбы или счастливого брака.
"Я подозреваю, что многие люди не осознают, насколько важны для них их питомцы", — сказала автор исследования Аделина Гшвандтнер.
Исследование подтвердило, что животные:
снижают уровень стресса (гормон кортизол снижается при общении с питомцем);
помогают при гипертонии и депрессии;
улучшают здоровье сердца у тех, кто регулярно выгуливает собак;
защищают детей от аллергии и астмы, если в доме есть кошка.
Исследование, в котором участвовали 2500 британских семей, показывает: многие недооценивают роль питомцев в своей жизни. Между тем данные можно использовать и в медицине, и в социальной политике.
"Домашние животные заботятся о нас, и это можно измерить", — подчёркивает Гшвандтнер.
Муж (супру́г) — мужчина вообще, женатый мужчина, свободный мужчина (то есть не раб, а даже знатный — социальное старшинство), взрослый, полноправный человек (в отличие от мальчика, парня — «возрастное» старшинство), деятель на каком-нибудь общественном поприще.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.