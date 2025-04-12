Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать

Активность, блестящая шерсть и хорошее настроение — всё это возможно, если у собаки сбалансированное питание. Но как только в рационе возникает дефицит важных веществ, организм подаёт чёткие сигналы. Главное — их заметить.
Вот 5 признаков, что питомцу срочно нужны витамины.
Если собака внезапно начинает лизать стены, грызть штукатурку или поедать мел, стоит насторожиться. Это не каприз — чаще всего такой интерес говорит о нехватке кальция.
Проблемы с глазами — ещё один тревожный маркер. Слезотечение, тусклый взгляд, помутнение роговицы могут быть признаком дефицита витамина А, который жизненно важен для зрения и иммунитета.
Если у питомца появилась тусклая, ломкая или редеющая шерсть, не списывайте всё на линьку. Состояние кожи и шерстяного покрова напрямую зависит от витаминов группы В, Е и жирных кислот.
Пёс спит больше обычного, отказывается от активных игр, вяло гуляет? Это может быть системный сбой, вызванный общим витаминным голодом.
Если собака начала есть фекалии — как свои, так и кошачьи, — не спешите ругать. Такое поведение часто указывает на острую нехватку витаминов группы В.
Рацион стоит корректировать не только по вкусу, но и по содержанию. Здоровье — в деталях.
Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.