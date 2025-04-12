Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Активность, блестящая шерсть и хорошее настроение — всё это возможно, если у собаки сбалансированное питание. Но как только в рационе возникает дефицит важных веществ, организм подаёт чёткие сигналы. Главное — их заметить.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Вот 5 признаков, что питомцу срочно нужны витамины.

1. Неестественный интерес к стенам и мелу

Если собака внезапно начинает лизать стены, грызть штукатурку или поедать мел, стоит насторожиться. Это не каприз — чаще всего такой интерес говорит о нехватке кальция.

2. Глаза "плачут" или мутнеют

Проблемы с глазами — ещё один тревожный маркер. Слезотечение, тусклый взгляд, помутнение роговицы могут быть признаком дефицита витамина А, который жизненно важен для зрения и иммунитета.

3. Шерсть теряет блеск и форму

Если у питомца появилась тусклая, ломкая или редеющая шерсть, не списывайте всё на линьку. Состояние кожи и шерстяного покрова напрямую зависит от витаминов группы В, Е и жирных кислот.

4. Усталость без причины

Пёс спит больше обычного, отказывается от активных игр, вяло гуляет? Это может быть системный сбой, вызванный общим витаминным голодом.

5. Странные пищевые предпочтения

Если собака начала есть фекалии — как свои, так и кошачьи, — не спешите ругать. Такое поведение часто указывает на острую нехватку витаминов группы В.

Рацион стоит корректировать не только по вкусу, но и по содержанию. Здоровье — в деталях.

Уточнения

Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

