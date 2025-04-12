Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025
Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки
Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках
Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя
Рианна снова беременна? Met Gala ждёт сенсации
Режим сна — ключ к психическому здоровью
Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать

1:44
Зоосфера

Активность, блестящая шерсть и хорошее настроение — всё это возможно, если у собаки сбалансированное питание. Но как только в рационе возникает дефицит важных веществ, организм подаёт чёткие сигналы. Главное — их заметить.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Вот 5 признаков, что питомцу срочно нужны витамины.

1. Неестественный интерес к стенам и мелу

Если собака внезапно начинает лизать стены, грызть штукатурку или поедать мел, стоит насторожиться. Это не каприз — чаще всего такой интерес говорит о нехватке кальция.

2. Глаза "плачут" или мутнеют

Проблемы с глазами — ещё один тревожный маркер. Слезотечение, тусклый взгляд, помутнение роговицы могут быть признаком дефицита витамина А, который жизненно важен для зрения и иммунитета.

3. Шерсть теряет блеск и форму

Если у питомца появилась тусклая, ломкая или редеющая шерсть, не списывайте всё на линьку. Состояние кожи и шерстяного покрова напрямую зависит от витаминов группы В, Е и жирных кислот.

4. Усталость без причины

Пёс спит больше обычного, отказывается от активных игр, вяло гуляет? Это может быть системный сбой, вызванный общим витаминным голодом.

5. Странные пищевые предпочтения

Если собака начала есть фекалии — как свои, так и кошачьи, — не спешите ругать. Такое поведение часто указывает на острую нехватку витаминов группы В.

Рацион стоит корректировать не только по вкусу, но и по содержанию. Здоровье — в деталях.

Уточнения

Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Красота и стиль
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Певица Алсу о возрастных рамках в отношениях: какие границы она устанавливает?
Советская железная дорога. ТОП-3 запаха вагона СССР
Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать
Соседство, от которого вянет весь сад: кого нельзя пускать к своим цветам
Как легче переносить магнитные бури: советы для метеозависимых
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи
Не только Дом-2: Бородина напомнила о ТВ-легенде, которую смотрят десятилетиями
Роковое предсказание Кушанашвили: телеведущий предрёк смерть Паши Техника незадолго до трагедии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.