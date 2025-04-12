Если кошка стала капризной, прячется или портит порядок — возможно, она ревнует. Вот признаки, по которым это можно понять.

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ревность — не только человеческая эмоция. Кошки тоже умеют переживать, особенно если внимание хозяина делится с кем-то ещё. А учитывая, что любая территория, включая вас, по мнению кошки — её личная, реакция не заставит себя ждать.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Вот 4 признака, по которым можно понять, что кошка ревнует.

1. Навязчивость без повода

Если кошка вдруг постоянно лезет на руки, требует внимания, перебивает ваше общение с другими людьми или питомцами — это не просто капризы. Так она пытается вернуть центр внимания себе.

2. Агрессия к новому "члену стаи"

Появился новый питомец — и с этого момента началась война. Рычание, шипение, попытки прогнать чужака — всё это отголоски ревности. Кошка показывает, кто тут был "первой".

3. Проблемы с лотком

Нарушение привычного поведения — сильный сигнал. Если кошка начала игнорировать туалет, дело, скорее всего, в стрессе и демонстрации недовольства. Так она говорит: "мне плохо, и я не собираюсь это скрывать".

4. Исчезновение без следа

Иногда кошка не будет устраивать сцен — она просто исчезнет. Не в прямом смысле, конечно. Просто найдёт укромное место и будет там переживать своё "кошачье предательство" в одиночестве.

Ревность кошки — это не милая шалость. Это реакция на изменение мира, где раньше всё было понятно: вот дом, вот человек, и всё принадлежит ей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

