Молчит, не смотрит, не идёт: что не так с кошкой и как не упустить момент

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Зоосфера

Кажется, что кошка — существо независимое, слегка высокомерное и совершенно не склонное к меланхолии. Но внимательный хозяин рано или поздно замечает: что-то не так. Питомец перестаёт играть, много спит, теряет интерес даже к любимым угощениям. Это грусть. Самая настоящая.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

У кошек тоже бывают эмоции

Да, мы часто "очеловечиваем" животных, приписывая им чувства. Но в случае с кошками это не преувеличение. У них есть сложная нервная система, и она работает вполне сопоставимо с нашей. Они способны испытывать не только радость и тревогу, но и разочарование, одиночество, тоску.

Кошка вряд ли будет плакать в подушку или "прятать боль" в валерьянке (хотя, по сути, она действует как наркотик для них). Но она покажет своё состояние иначе — если вы будете смотреть внимательно.

Как понять, что кошке грустно

Вот некоторые тревожные признаки:

  • отказ от еды,

  • вялость,

  • повышенная сонливость,

  • потеря интереса к общению и играм,

  • в тяжёлых случаях — выпадение шерсти.

Если кошка вдруг становится "заторможенной" и апатичной, это не каприз. Это сигнал. Возможно, она переживает стресс, скучает, чувствует себя одиноко.

Что делать

Первое — не игнорировать изменения. Второе — уделять больше внимания, играть, разговаривать, быть рядом. Иногда именно ваше присутствие — лучшее лекарство.

Кошка не скажет "мне грустно". Но она даст понять. Главное — услышать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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