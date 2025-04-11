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Пока вас нет, дома начинается драма: что творит собака и как это остановить

1:33
Зоосфера

Лай, вой, испорченные вещи и царапины на дверях — типичная картина, если питомец остаётся один. Но в чём причина такого поведения?

Собака на пикнике
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака на пикнике

Оказывается, дело вовсе не в упрямстве или дурном характере.

1. Он просто боится

Щенки особенно чувствительны к одиночеству. Для них это стресс и тревога: раньше рядом всегда был человек, а теперь вдруг тишина и пустота. Чтобы щенок адаптировался, нужно учить его одиночеству постепенно — сначала на 5 минут, потом на 15, потом на час. И обязательно хвалить, когда он остаётся спокойным.

2. У него было трудное прошлое

Собаки, пережившие голод, одиночество или жизнь на улице, часто боятся остаться одни. Они уже однажды потеряли дом — и теперь цепляются за него с отчаянием. Такой питомец будет благодарен вам до конца жизни, но и панически бояться вашего ухода. Подход к нему — как к щенку: мягко, спокойно, с тренировкой доверия.

3. Он любит вас слишком сильно

Для собаки человек — не просто хозяин. Это друг, родитель и вся вселенная в одном лице. И если вы уходите, мир как будто рушится. Поэтому животное начинает выть, лаять или даже портить мебель. Это не мстя — это тоска.

Что делать? Просто быть рядом чаще. Проводите с питомцем больше времени — и он перестанет бояться остаться наедине с тишиной.

Уточнения

Соба́ка Галымхан Биболов с древне-греческого или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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