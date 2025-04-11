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Она не вредничает — она делает редизайн: рассказываем, зачем кошка сбрасывает вещи

1:40
Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы точно сталкивались с этим феноменом: стоило оставить на краю стола ключи, кольцо или ручку — и она с явным удовольствием смахивает их на пол. Но делает ли она это назло?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Нет, кошка не строит коварных планов. Она вовсе не пытается вам "насолить" — это поведение имеет куда более древнее и логичное объяснение.

Охотница под прикрытием

Как ни удивительно, даже самая домашняя, ухоженная и сытная кошка — всё ещё охотник. Маленький предмет на столе напоминает ей потенциальную добычу. Чтобы понять, "жива" ли она, кошка аккуратно трогает её лапой — так же, как в природе она проверяет, не шевельнётся ли мышь в траве.

Даже если добыча явно не сопротивляется (то есть предмет просто падает вниз), кошке важен сам процесс. Это часть её природы. Инстинкт срабатывает мгновенно — и кольцо или флешка уже на полу.

Это не игра — это древний ритуал

Для кошки это не шалость, а способ оставаться в контакте с внутренним хищником. Даже без необходимости добывать себе еду, она продолжает следовать заложенным механизмам: наблюдать, проверять, охотиться. И падение предмета — своего рода реакция, подтверждение, что "охота удалась".

Как избежать потерь

Если у вас дома кот, забудьте о привычке хранить на столе:

  • ювелирные украшения;

  • ключи;

  • монеты и купюры;

  • мелкую электронику.

Иначе всё это может легко "встретиться" с полом, когда вас не будет рядом.

Кошка не вредничает. Она просто остаётся собой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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