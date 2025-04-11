Она не вредничает — она делает редизайн: рассказываем, зачем кошка сбрасывает вещи

Если у вас есть кошка, вы точно сталкивались с этим феноменом: стоило оставить на краю стола ключи, кольцо или ручку — и она с явным удовольствием смахивает их на пол. Но делает ли она это назло?
Нет, кошка не строит коварных планов. Она вовсе не пытается вам "насолить" — это поведение имеет куда более древнее и логичное объяснение.
Как ни удивительно, даже самая домашняя, ухоженная и сытная кошка — всё ещё охотник. Маленький предмет на столе напоминает ей потенциальную добычу. Чтобы понять, "жива" ли она, кошка аккуратно трогает её лапой — так же, как в природе она проверяет, не шевельнётся ли мышь в траве.
Даже если добыча явно не сопротивляется (то есть предмет просто падает вниз), кошке важен сам процесс. Это часть её природы. Инстинкт срабатывает мгновенно — и кольцо или флешка уже на полу.
Для кошки это не шалость, а способ оставаться в контакте с внутренним хищником. Даже без необходимости добывать себе еду, она продолжает следовать заложенным механизмам: наблюдать, проверять, охотиться. И падение предмета — своего рода реакция, подтверждение, что "охота удалась".
Если у вас дома кот, забудьте о привычке хранить на столе:
ювелирные украшения;
ключи;
монеты и купюры;
мелкую электронику.
Иначе всё это может легко "встретиться" с полом, когда вас не будет рядом.
Кошка не вредничает. Она просто остаётся собой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.