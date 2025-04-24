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Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать

1:58
Зоосфера

Иногда кажется, что ваш кот решил перекопать не только свой лоток, но и всю квартиру. Особенно когда в тишине ночи он яростно скребёт стены и пол, не жалея когтей и ваших нервов. Это не аномалия, а вполне объяснимое поведение. Вот в чём может быть причина и как на это реагировать.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Это способ общения

Часто кошки начинают "раскопки", когда рядом хозяин. Так они привлекают внимание. Некоторые ждут похвалы: — Ну всё, закопал, молодец.
Иногда даже этого хватает, чтобы питомец успокоился.

Если раньше были конфликты из-за лотка или кот только недавно появился в доме, он может связывать использование лотка с поощрением. И ждёт его каждый раз.

Возможно, проблема — в наполнителе

Коты очень чувствительны к чистоте. Если наполнитель не справляется с влагой и запахом, питомец будет копать до победного. А если в лотке его вовсе нет — инстинкт всё равно заставит "зарывать". Только вот копать придётся воздух или плитку.

Решение

  • Попробуйте наполнители, которые быстро впитывают и нейтрализуют запах.
  • Увеличьте слой — с 4-5 см до 7-8 см.

Лоток может быть неудобным

Если он маловат, коту не хватает места для манёвров — вот он и раскапывает всё вокруг. Либо сам лоток начал плохо пахнуть: дешёвый пластик быстро впитывает ароматы, и кошка не может избавиться от запаха, как ни старается.

Проверьте

  • Достаточно ли просторный лоток.
  • Не пора ли его заменить.

А может, у вас просто фанат чистоты

Есть коты, которые просто обожают чистоту. Их инстинкт закапывания работает на максимум. И никакие причины тут не при чём — просто характер.

Что делать? Терпеть, наблюдать и помнить: ваш кот — уникален.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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