Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать

Иногда кажется, что ваш кот решил перекопать не только свой лоток, но и всю квартиру. Особенно когда в тишине ночи он яростно скребёт стены и пол, не жалея когтей и ваших нервов. Это не аномалия, а вполне объяснимое поведение. Вот в чём может быть причина и как на это реагировать.
Часто кошки начинают "раскопки", когда рядом хозяин. Так они привлекают внимание. Некоторые ждут похвалы: — Ну всё, закопал, молодец.
Иногда даже этого хватает, чтобы питомец успокоился.
Если раньше были конфликты из-за лотка или кот только недавно появился в доме, он может связывать использование лотка с поощрением. И ждёт его каждый раз.
Коты очень чувствительны к чистоте. Если наполнитель не справляется с влагой и запахом, питомец будет копать до победного. А если в лотке его вовсе нет — инстинкт всё равно заставит "зарывать". Только вот копать придётся воздух или плитку.
Если он маловат, коту не хватает места для манёвров — вот он и раскапывает всё вокруг. Либо сам лоток начал плохо пахнуть: дешёвый пластик быстро впитывает ароматы, и кошка не может избавиться от запаха, как ни старается.
Есть коты, которые просто обожают чистоту. Их инстинкт закапывания работает на максимум. И никакие причины тут не при чём — просто характер.
Что делать? Терпеть, наблюдать и помнить: ваш кот — уникален.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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