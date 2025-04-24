5 вещей, которые спасут ваш диван, бельё и психику, если у вас кошка

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если в доме появилась кошка — всё, забудьте про скуку и чистоту. Придется научиться уживаться с шерстью, когтями и бесконечным интересом к туалетной бумаге. Но не всё так страшно — некоторые вещи, которые вроде как не для кошек, на самом деле просто находка для их владельцев. Рассказываем, какие.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian Девушка с кошкой породы Сфинкс

Диспенсер для туалетной бумаги с защитой от лап

Если у вас стоит лоток в туалете, вы точно сталкивались с этим феноменом: кошка и рулон туалетной бумаги — любовь с первого взгляда. Она разматывает его до основания, и делает это с истинным восторгом.

Решение: антикошачий диспенсер. У него защитная капсула, через которую лапы не проберутся. Бумага всегда в порядке, и вам не нужно в спешке мотать новый рулон перед гостями.

Обивка антикоготь для дивана

Даже если в квартире стоит пять когтеточек, кошка всё равно будет точить когти о ваш любимый диван. Особенно если он стоит на месте, где вы часто отдыхаете — метка для неё просто необходима.

Что помогает

Чехлы из ткани "антикоготь" — их сложно порвать или зацепить когтями.

Или сразу заказать мебель с такой обивкой. Кошке будет обидно, а вам — спокойно.

Липкий ролик для одежды

Кошачья шерсть повсюду — это уже не метафора, а реальность. Особенно если ваш гардероб не в бежевых тонах. Чёрные вещи покрываются белой вуалью, а светлые — серым налётом.

Минимум усилий — максимум пользы

Липкий ролик для одежды - must-have в каждом доме с котом.

- must-have в каждом доме с котом. А если срочно нужно очистить одежду, а ролика нет — подойдёт обычный скотч.

Дополнительно

Купите специальную щётку для мебели.

Или ручной пылесос с насадкой для шерсти — идеально для диванов, пледов и лежанок.

Что ещё пригодится

Витамины с биотином и правильный корм помогут сократить выпадение шерсти.

Небольшая полочка у окна — и кошка перестанет скакать по столам.

Закрытая корзина для белья — и никакой шерсти в чистых носках.

Иногда неочевидные вещи становятся настоящим спасением. Не все товары для кошек, но именно они делают жизнь с усатым-командиром намного комфортнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

