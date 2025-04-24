5 вещей, которые спасут ваш диван, бельё и психику, если у вас кошка

Если в доме появилась кошка — всё, забудьте про скуку и чистоту. Придется научиться уживаться с шерстью, когтями и бесконечным интересом к туалетной бумаге. Но не всё так страшно — некоторые вещи, которые вроде как не для кошек, на самом деле просто находка для их владельцев. Рассказываем, какие.
Если у вас стоит лоток в туалете, вы точно сталкивались с этим феноменом: кошка и рулон туалетной бумаги — любовь с первого взгляда. Она разматывает его до основания, и делает это с истинным восторгом.
Даже если в квартире стоит пять когтеточек, кошка всё равно будет точить когти о ваш любимый диван. Особенно если он стоит на месте, где вы часто отдыхаете — метка для неё просто необходима.
Кошачья шерсть повсюду — это уже не метафора, а реальность. Особенно если ваш гардероб не в бежевых тонах. Чёрные вещи покрываются белой вуалью, а светлые — серым налётом.
Иногда неочевидные вещи становятся настоящим спасением. Не все товары для кошек, но именно они делают жизнь с усатым-командиром намного комфортнее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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