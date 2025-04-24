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Заповедник хвостов: как котики превратили ботанический уголок в свою вотчину

1:59
Зоосфера

На склоне крымских гор, у самой Ялты, притаился удивительный уголок. Люди упорно называют его Никитским ботаническим садом — хотя, если спросить местных котиков, это чистой воды недоразумение. Потому что на самом деле это заповедный кошачий лес. И они здесь хозяева.

Кошка в саду
Фото: Designed be Freepik by freestockcenter is licensed under Public domian
Кошка в саду

Лес, созданный для усатых

Здесь всё, как надо:

  • Климат мягкий, без жары и ветров.
  • Огромная территория — 1200 гектаров свободы.
  • Тропинки, по которым удобно гулять даже в тапках (или без них).
  • Никаких собак — спасибо забору.

Это настоящая мечта любого уважающего себя кота. Хочешь — спи в тени кипариса, хочешь — пойди попей из фонтанчика. А хочешь — сиди в кустах и философски наблюдай за туристами.

Туристы — не зло, если подумать

Люди здесь, конечно, шумные. Фотографируют, лезут с разговорами, иногда хлопают в ладоши. Но котики научились получать от них максимум пользы:

  • Приносят вкусняшки.
  • Чешут за ушком.
  • Служат удобными лежаками в прохладные дни.

И вообще, пусть развлекаются — пока не мешают важным кошачьим делам.

Цветы? Какие ещё цветы

Осенью люди приходят на бал хризантем. Думают, что пришли на праздник цветов. А на самом деле — это бал котиков. Они гордо вышагивают между клумбами, демонстрируя грацию и обаяние. Весной — повторный выход, на балу тюльпанов. Просто люди не понимают, что это котики — главные цветы этого сада.

И сколько же их там

Точное количество — тайна. Одни живут тут постоянно, другие приходят в гости. Но всех объединяет одно: они чувствуют, что здесь их место. И каждый новый день в этом лесу — ещё один повод поспать в солнечном пятне, попить из каскадного фонтана и быть прекрасным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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