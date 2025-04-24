Сосиску — в утиль: почему кошка закапывает ваше угощение

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка отвернулась от сосиски, а потом "закопала" её лапой — не спешите ругать производителя. Возможно, она поступила мудрее нас. Разберёмся, почему дегустации человеческой еды для животных — вредная и бессмысленная затея.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Почему кошкам нельзя давать мясные полуфабрикаты

На первый взгляд — мясо. А по факту — опасный коктейль из соли, сахара и усилителей вкуса. Что именно не подходит кошкам:

Соль: для нас — норма, для кошек — удар по почкам.

для нас — норма, для кошек — удар по почкам. Сахар: да, его тоже добавляют — для аромата и цвета. Но он токсичен для печени животных.

да, его тоже добавляют — для аромата и цвета. Но он токсичен для печени животных. Специи и усилители: даже неопасные для человека ингредиенты могут вызвать у животного проблемы.

Вся "вкуснятина" создана под наш организм. У кошек и собак пищеварение другое — и последствия могут быть неприятными: от диареи до хронических заболеваний.

Кошка — не дегустатор

Мы нередко судим о продукте по реакции питомца. Но у кошки совсем другое восприятие вкуса:

У человека около 10 000 вкусовых рецепторов .

. У кошки — всего 470-500.

Что для нас вкусно, для неё - почти безвкусно. А специи, перец, чеснок, копчения — и вовсе отталкивающие.

Важно: кошка может отказаться от сосиски не потому, что там "нет мяса", а потому что ей неприятен запах добавок.

Что для кошки важнее вкуса

Ответ — запах. Обоняние у кошек развито куда сильнее вкуса, и именно по аромату они определяют съедобность.

Например

Кошка может проигнорировать мясную кашу, но с удовольствием съесть ту же кашу, если в неё капнули бульона.

Бывает, животное уплетает "бумажную" сосиску с ароматизаторами — ведь пахнет "как надо".

Так что реакция кошки — это не индикатор качества продукта, а результат хитрого аромата.

Почему кошка закапывает еду

Этот жест — не всегда знак "фу, гадость". Возможные причины:

Сытость, еда "на потом".

Инстинкт: спрятать запах от других хищников.

Стресс или неудобное место для кормёжки.

Неприятный запах — еда испорчена или просто слишком ароматная.

А если кошка всё же ест

Тут возможны варианты:

Очень голодна.

Ослаблено обоняние.

Приучена к "человеческому" столу и потеряла пищевые ориентиры.

Но это не повод радоваться — это сигнал пересмотреть рацион.

Итог

Кошке не место за дегустационным столом. Полуфабрикаты — вредны, а её мнение о качестве колбасы всё равно субъективно. Лучший выбор — натуральная пища или качественный корм, а не кусочек сосиски "из любви".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

