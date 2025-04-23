В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Этим летом жители Центральной России впервые столкнулись с насекомым, от которого сердце может уйти в пятки. Огромная, гулкая, словно собранная из деталей разных ос и жуков — сколия-гигант. Если вы её уже видели, скорее всего, запомнили надолго.

Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сколия (оса)

Кто такая сколия-гигант

Это крупнейшая оса Европы: размером с половину ладони, весом с пять обычных ос и с гулом, который слышно метров за двадцать. Но несмотря на грозный вид — она одиночка, и это отличная новость. Роя ждать не стоит.

Опасна ли она

На удивление — нет. Сколия — крайне миролюбивая. По опыту тех, кто с ней знаком давно (например, на юге), нападает она только в ответ на угрозу. То есть если не махать руками и не пытаться прихлопнуть — будет летать себе мимо, как вертолетик.

А что с жалом

Жалить сколия может, но её яд слабее, чем у обычной осы. Всё потому, что основная цель — не защита, а парализация насекомых, в которых она откладывает личинки. Те должны оставаться живыми как можно дольше — личинка-то питается изнутри. В результате — яд скорее "усыпляющий", чем агрессивный.

Но есть и плохие новости

На фоне глобального потепления в нашу сторону движутся и другие "гости". Например, веспа мандариния — азиатский шершень, который уже замечен на Дальнем Востоке. Вот он действительно опасен: агрессивный, стайный, и жалит без предупреждения.

Каждый теплый сезон открывает этим видам путь всё дальше на север. Так что встреча с фиолетовыми шмелями или пауками-патиссонами — это не фантастика, а, возможно, завтрашний день.

Уточнения

Сколия волосатая или сколия волосистая (лат. Scolia hirta) — вид крупной осы-сколии.

