В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать

Этим летом жители Центральной России впервые столкнулись с насекомым, от которого сердце может уйти в пятки. Огромная, гулкая, словно собранная из деталей разных ос и жуков — сколия-гигант. Если вы её уже видели, скорее всего, запомнили надолго.
Это крупнейшая оса Европы: размером с половину ладони, весом с пять обычных ос и с гулом, который слышно метров за двадцать. Но несмотря на грозный вид — она одиночка, и это отличная новость. Роя ждать не стоит.
На удивление — нет. Сколия — крайне миролюбивая. По опыту тех, кто с ней знаком давно (например, на юге), нападает она только в ответ на угрозу. То есть если не махать руками и не пытаться прихлопнуть — будет летать себе мимо, как вертолетик.
Жалить сколия может, но её яд слабее, чем у обычной осы. Всё потому, что основная цель — не защита, а парализация насекомых, в которых она откладывает личинки. Те должны оставаться живыми как можно дольше — личинка-то питается изнутри. В результате — яд скорее "усыпляющий", чем агрессивный.
На фоне глобального потепления в нашу сторону движутся и другие "гости". Например, веспа мандариния — азиатский шершень, который уже замечен на Дальнем Востоке. Вот он действительно опасен: агрессивный, стайный, и жалит без предупреждения.
Каждый теплый сезон открывает этим видам путь всё дальше на север. Так что встреча с фиолетовыми шмелями или пауками-патиссонами — это не фантастика, а, возможно, завтрашний день.
Сколия волосатая или сколия волосистая (лат. Scolia hirta) — вид крупной осы-сколии.
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