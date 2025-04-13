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Такси домашних животных начало работать: необычный бизнес открылся для четвероногих

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Зоосфера

Необычный бизнес придумал Гамильтон Таурино. Его идея открыть такси домашних животных началась с того, что он не смог найти машину, чтобы отвезти собаку друга к ветеринару.

TAXI
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TAXI

Теперь бразилец может с комфортом и безопасностью отвезти любого питомца куда угодно. Его автомобиль оснащен специальными переносками и ремнями.

Кстати, таким такси в Бразилии пользуются не только собаки и кошки, но и морские свинки, сообщает KP. RU.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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