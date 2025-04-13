Такси домашних животных начало работать: необычный бизнес открылся для четвероногих

Необычный бизнес придумал Гамильтон Таурино. Его идея открыть такси домашних животных началась с того, что он не смог найти машину, чтобы отвезти собаку друга к ветеринару.
Теперь бразилец может с комфортом и безопасностью отвезти любого питомца куда угодно. Его автомобиль оснащен специальными переносками и ремнями.
Кстати, таким такси в Бразилии пользуются не только собаки и кошки, но и морские свинки, сообщает KP. RU.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.