Монстр с лапками-экскаваторами: кто шуршит под грядкой и ест корни изнутри

4:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Медведка — тот ещё персонаж: выглядит как гибрид сверчка и крота, живёт под землёй, поёт на всю округу и с удовольствием грызёт корни растений. Дачники её терпеть не могут, а учёные — изучают с восхищением. Почему это странное насекомое вызывает столько эмоций и как защитить участок от его натиска — рассказываем с фактами и долей иронии.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Fuhrmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Насекомое медведка

Инопланетная внешность: из чего собрана медведка

На первый взгляд кажется, что это шутка природы. У медведки передние лапы — копательные, как у крота. Голова и грудь напоминают панцирь рака, а нижняя часть тела — будто от огромного сверчка. Плюс ко всему — крылья. Настоящий косплей на монстра из фильмов ужасов.

Длина тела: до 5 см (без учёта усиков и церок).

до 5 см (без учёта усиков и церок). Окрас: бурый, с лёгким бархатистым налётом.

бурый, с лёгким бархатистым налётом. Панцирь: твёрдый, с возможностью частично втянуть голову.

твёрдый, с возможностью частично втянуть голову. Крылья: развиты, но работают только при тёплой погоде.

Медведка поёт — и делает это в подземелье

Да, она не просто роет и ест. Медведка устраивает настоящие ночные концерты. Сидя в норе, она усиливает своё стрекотание, используя её как акустическую систему. Эти звуки могут пугать или, наоборот, казаться "уютными", но равнодушным не останется никто.

Зачем она это делает? Всё просто — зовёт партнёра. А ещё показывает, кто тут хозяин подземелья.

Откуда взялась и кем приходится в животном мире

Медведка принадлежит к отряду прямокрылых, как и кузнечики, сверчки, саранча. Её латинское имя — Gryllotalpa, что дословно означает "сверчок-крот". Название в полной мере отражает её внешность и повадки.

В мире известно более 100 видов медведок. Некоторые из них живут даже в тропиках, но для наших широт типична обыкновенная медведка.

Сила, живучесть и боевой опыт

Медведка — прирождённый землекоп. Её передние лапы легко перекапывают плотную землю, словно мини-экскаваторы. В прыжках она слаба, но в полёте при тёплой погоде — настоящая торпеда.

Срок жизни : до 5 лет — долгожитель по меркам насекомых.

: до 5 лет — долгожитель по меркам насекомых. Размножение : откладывает до 400 яиц в "гнезде" под землёй.

: откладывает до 400 яиц в "гнезде" под землёй. Личинки : похожи на взрослых, проходят 8-9 линек до полного взросления.

: похожи на взрослых, проходят 8-9 линек до полного взросления. Активность: в более холодных регионах — медленнее, зато в южных областях — огонь и смерть для огородов.

Чем медведка опасна для дачи

Сразу скажем: медведка — не просто вредитель, а гроза огородов. Она грызёт корни культурных растений — капусты, моркови, картофеля, томатов. Ловко передвигаясь под землёй, медведка незаметно уничтожает урожай.

Обычно страдают

Рассада (особенно в теплицах).

Молодые корнеплоды.

Зелень с мягкими корешками.

Часто обвиняют не того

Иногда страдания дачников списывают на крота, но это ошибка. Крот ест червей и вредителей — и к овощам равнодушен. А вот медведка — грызёт с удовольствием. Более того, кроты способны сдерживать нашествие медведок, так как питаются ими и вытесняют с территории.

Как спастись от медведки

Избавиться от этого насекомого сложно, но есть проверенные способы, чтобы отвадить его от участка:

Шум и вибрация

Жестяные банки на палках.

Пластиковые бутылки с лопастями.

Покупные ультразвуковые отпугиватели.

Глубокая перекопка грядок осенью — уничтожает гнёзда.

Ловушки и приманки

Банки с пивом (их запах привлекает насекомое).

Капроновые ловушки с отваром шелухи лука.

Хищники-союзники

Заводите крота (да, серьёзно!).

Помогают птицы: скворцы, грачи.

Страшная, но интересная

Можно бояться медведку за её внешний вид и разрушительный характер. Можно не любить её за ночное стрекотание и любовь к вашим грядкам. Но точно нельзя сказать, что это скучное существо. Это землекоп, певец и борец — в одном теле.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых.

