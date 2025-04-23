Монстр с лапками-экскаваторами: кто шуршит под грядкой и ест корни изнутри

Медведка — тот ещё персонаж: выглядит как гибрид сверчка и крота, живёт под землёй, поёт на всю округу и с удовольствием грызёт корни растений. Дачники её терпеть не могут, а учёные — изучают с восхищением. Почему это странное насекомое вызывает столько эмоций и как защитить участок от его натиска — рассказываем с фактами и долей иронии.
На первый взгляд кажется, что это шутка природы. У медведки передние лапы — копательные, как у крота. Голова и грудь напоминают панцирь рака, а нижняя часть тела — будто от огромного сверчка. Плюс ко всему — крылья. Настоящий косплей на монстра из фильмов ужасов.
Да, она не просто роет и ест. Медведка устраивает настоящие ночные концерты. Сидя в норе, она усиливает своё стрекотание, используя её как акустическую систему. Эти звуки могут пугать или, наоборот, казаться "уютными", но равнодушным не останется никто.
Зачем она это делает? Всё просто — зовёт партнёра. А ещё показывает, кто тут хозяин подземелья.
Медведка принадлежит к отряду прямокрылых, как и кузнечики, сверчки, саранча. Её латинское имя — Gryllotalpa, что дословно означает "сверчок-крот". Название в полной мере отражает её внешность и повадки.
В мире известно более 100 видов медведок. Некоторые из них живут даже в тропиках, но для наших широт типична обыкновенная медведка.
Медведка — прирождённый землекоп. Её передние лапы легко перекапывают плотную землю, словно мини-экскаваторы. В прыжках она слаба, но в полёте при тёплой погоде — настоящая торпеда.
Сразу скажем: медведка — не просто вредитель, а гроза огородов. Она грызёт корни культурных растений — капусты, моркови, картофеля, томатов. Ловко передвигаясь под землёй, медведка незаметно уничтожает урожай.
Иногда страдания дачников списывают на крота, но это ошибка. Крот ест червей и вредителей — и к овощам равнодушен. А вот медведка — грызёт с удовольствием. Более того, кроты способны сдерживать нашествие медведок, так как питаются ими и вытесняют с территории.
Избавиться от этого насекомого сложно, но есть проверенные способы, чтобы отвадить его от участка:
Можно бояться медведку за её внешний вид и разрушительный характер. Можно не любить её за ночное стрекотание и любовь к вашим грядкам. Но точно нельзя сказать, что это скучное существо. Это землекоп, певец и борец — в одном теле.
Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых.
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