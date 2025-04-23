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Слух супергероя: какие сигналы слышит собака, а человек — нет

2:19
Зоосфера

Вы идёте по тихой аллее, всё спокойно — но вдруг ваш пёс замирает, вслушивается, напрягается. Вам кажется, что вокруг абсолютная тишина. Но только не для него. Собаки живут в другом звуковом мире — намного более насыщенном, чем мы себе представляем.

Доберман
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Доберман

Почему собаки слышат то, что мы не можем

Человеческое ухо улавливает звуки до 20 000 Гц. А у собак — до 45 000 Гц. Это значит, что они слышат ультразвук, недоступный нам. Например, звук мышей в стене, далёкое жужжание или высокочастотный писк техники — всё это они воспринимают чётко и ясно. И ещё сильнее — в тишине ночи: слух улавливает сигналы на расстоянии до 150 метров!

Зачем собакам такие суперуши

Это не просто эволюционное украшение. Слух — важнейший навигатор и инструмент распознавания обстановки:

  • Слышат шорохи насекомых и животных в лесу;
  • Улавливают тонкие изменения в домашнем "фоне": скрип холодильника, шум розетки, звук ключей;
  • Распознают звуки, связанные с любимыми событиями: как шуршит пакет с кормом или щелчок поводка в другой комнате.

Почему одни звуки собака игнорирует, а другие — нет

Собаки умеют фильтровать звуки. Это называется избирательное внимание. Например, звук открывающегося шкафа с кормом для них — сигнал "пора есть", а ваша команда "ко мне", повторённая в двадцатый раз без последствий, может не восприниматься как значимая.

Что можно сделать, если собака нервничает без причины

  • Создайте спокойное место в доме, где она сможет спрятаться от звукового шума.
  • Избегайте ультразвуковых отпугивателей - вы их не слышите, а собаке может быть невыносимо.
  • Включайте фоновую музыку - она помогает заглушить неприятные звуки.
  • Наблюдайте за поведением - если питомец внезапно испугался, он, возможно, услышал то, что вам недоступно.

Мы не всегда понимаем, на что реагирует наш пёс. Но, прислушиваясь к нему, мы можем немного приблизиться к его реальности — и стать чуткими проводниками в мире, полном невидимых звуков.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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