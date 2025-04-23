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Развесной корм: хитрая экономия или путь к ветеринару

2:16
Зоосфера

Экономно, удобно, но безопасно ли? Разбираем плюсы и подводные камни развесного корма для кошек и собак.

Сухой корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм

Заманчиво: корм дешевле почти вдвое

Большие мешки (10-12 кг) — это в 1,5-2 раза выгоднее, чем мелкая фасовка. Особенно если у вас не один, а сразу три пушистых едока.

Но если питомец один и ест не торопясь — съесть 10 кг за месяц-два может быть проблемой. Вот тут и приходит на выручку развесной корм — можно купить нужное количество и не переплачивать.

Где точно не стоит покупать

На рынках. Летом корм там может испортиться даже в закрытой пачке. Температурный режим, влажность, защита от света — всё под вопросом. А ведь после вскрытия мешка корм теряет витамины, аромат и может прогоркать.

Где искать по-настоящему свежий корм

  • В крупных зоомагазинах с высокой проходимостью — мешки там расходятся быстро, и корм не застаивается.
  • Лучше, если продавец насыпает корм прямо из "родного" мешка — а не из пластиковых боксов, где продукт контактирует с воздухом и светом.

Проверь

  • Срок годности на упаковке.
  • Целостность мешка.
  • Когда его вскрыли.
  • Запах самого корма (да-да, нюхайте смело).

Осторожно: не для всех котиков

Есть кошки, которые к аромату корма чувствительнее, чем гурман к букету вина. Такие "принцессы" откажутся есть даже корм недельной свежести. Для них — только маленькие закрытые пачки. И тем более не стоит брать на развес ветеринарную диету — тут важна идеальная свежесть и точная дозировка.

А как же мифы о просрочке?

Многие боятся, что в открытые мешки ссыпают старые корма. Но на деле это сложно провернуть:

  • Гранулы у разных кормов отличаются по форме, цвету и размеру — подмена будет видна сразу.
  • Постоянные покупатели прекрасно знают, как выглядит их "фирменный" корм.

Если корм выглядит нормально, пахнет вкусно и вы покупаете его в проверенном месте — бояться нечего.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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