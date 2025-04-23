Развесной корм: хитрая экономия или путь к ветеринару

Экономно, удобно, но безопасно ли? Разбираем плюсы и подводные камни развесного корма для кошек и собак.
Большие мешки (10-12 кг) — это в 1,5-2 раза выгоднее, чем мелкая фасовка. Особенно если у вас не один, а сразу три пушистых едока.
Но если питомец один и ест не торопясь — съесть 10 кг за месяц-два может быть проблемой. Вот тут и приходит на выручку развесной корм — можно купить нужное количество и не переплачивать.
На рынках. Летом корм там может испортиться даже в закрытой пачке. Температурный режим, влажность, защита от света — всё под вопросом. А ведь после вскрытия мешка корм теряет витамины, аромат и может прогоркать.
Есть кошки, которые к аромату корма чувствительнее, чем гурман к букету вина. Такие "принцессы" откажутся есть даже корм недельной свежести. Для них — только маленькие закрытые пачки. И тем более не стоит брать на развес ветеринарную диету — тут важна идеальная свежесть и точная дозировка.
Многие боятся, что в открытые мешки ссыпают старые корма. Но на деле это сложно провернуть:
Если корм выглядит нормально, пахнет вкусно и вы покупаете его в проверенном месте — бояться нечего.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
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