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Порода за 100 тысяч — и всё равно чихает? Почему кошки с улицы иногда крепче, чем элита

2:43
Зоосфера

Вопрос, правда ли, что у уличных кошек здоровье крепче, чем у домашних породистых, звучит регулярно. И хотя на первый взгляд кажется, что у "дворянки" иммунитет закалённый, а у "аристократки" — всё хрупкое, на деле всё сложнее.

Уличная кошка
Фото: Wikipedia by Mkill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Уличная кошка

Важно: уличная — не значит здоровая

Многие путают понятия. Уличная кошка — не обязательно беспородная. Иногда на улице оказываются и породистые, а в домах живут те самые дворовые, которых подобрали с подъезда.

Почему кажется, что у дворянок здоровье лучше?

  • Естественный отбор: уличные кошки проходят жёсткую селекцию. Слабые умирают, выживают только крепкие. Поэтому у молодых бездомышей часто действительно хорошее здоровье.
  • Никаких наследственныхнюансов: у них нет искусственно закреплённых селекцией слабостей, как у породистых: дыхание у плоскомордых, суставы у тяжеловесных, пищеварение у чувствительных.

Но у этой крепости есть срок годности

  • Уже к 3-5 годам даже самый живучий уличный кот начинает сдавать. Постоянный стресс, паразиты, травмы, голод, инфекции — всё это выматывает организм.
  • Мало кто из дворовых доживает до старости без человеческой помощи: еды, лечения, тёплого места.

А что с породистыми

  • Да, старт у них слабее. Особенно у пород с экстремальными чертами: у персов проблемы с дыханием, у британцев — с суставами, у сфинксов — с кожей.
  • Но при правильном уходе они легко доживают до 15-20 лет и даже больше.

Что обеспечивает долгую жизнь

  • Сбалансированное питание (по рекомендации ветеринара).
  • Регулярные прививки и осмотры.
  • Защита от паразитов.
  • Условия, где кошка двигается, играет и не испытывает стресс.

Итого

  • Уличная кошка часто стартует здоровее, но быстро выгорает.
  • Породистая может иметь слабые места, но при грамотном содержании — долгожитель.
  • Главный фактор — не происхождение, а условия жизни и забота со стороны человека.

В конечном счёте, здоровье кошки зависит не столько от её происхождения, сколько от условий, в которых она живёт. У уличных животных действительно может быть крепкий старт, но ресурсы быстро иссякают под давлением среды. Породистые кошки, напротив, могут родиться с уязвимостями, но при правильном уходе и внимании проживают долгую, комфортную жизнь. Главное — не порода, а забота, любовь и ответственность, с которыми вы подходите к своему питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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