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Киты с лапками и акулы размером с автобус: история морских монстров

2:36
Зоосфера

От гигантских моллюсков до кровожадных акул — на протяжении миллионов лет морские глубины были ареной битв за выживание. Каждую эпоху у воды был свой правитель. Вот самые впечатляющие из них.

Мегалодон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мегалодон

Когда моллюски были монстрами

  • 450 млн лет назад морем командовали ортоконы — огромные головоногие с клювами и щупальцами. В длину — до 10 метров! Панцири трилобитов они дробили, будто орешки.

Сосиска-убийца — девона

  • В девонских морях плескался дунклеостей — 6-метровый бронерыба с силой укуса, сравнимой с крокодильей. Открывал пасть молниеносно, всасывая жертв с потоком воды.

Угревидные ящеры триаса

  • Цимбоспондил, похожий на гигантского угря, охотился на рыбу, а не на сородичей. А вот фитозавры — триасовые "крокодилы" — нападали и на водных, и на наземных существ.

Кроко-подводные юрского периода

  • Плиозавриды и морские крокодиломорфы — предки крокодилов с ластами и десятками сантиметровых зубов. Охотились на всё, что не успело уплыть.

Морские убийцы мела

  • Мозазавры длиной до 20 метров дробили кости жертв и даже ели друг друга. После них в меловых морях остались эласмозавры с шейным отделом в 8 метров — ловкие, быстрые и жуткие.

Кит с черепом в 2 метра

  • Базилозавры — гигантские киты эпохи палеогена. Рудиментарные лапки, мощные челюсти и любовь к плотной пище — включая сородичей.

Сверххищники неогена

  • В одних водах рыскал Левиафан Мелвилла — кашалот с 36-сантиметровыми зубами. В других — мегалодон, акула размером с автобус. Вес — до 47 тонн, челюсти — 2 метра, зубы — по 300 в ряд.

Кто правит морем сегодня

  • Большая белая акула, конечно, внушает страх, но касатки, кашалоты и морские крокодилы могут ей неплохо навалять. Белая акула — не людоед, просто иногда ошибается: путает серфера с тюленем.

Мир водных хищников поражает воображение — от гигантских моллюсков древности до современных акул и кашалотов. Каждый из них был вершиной пищевой цепи своего времени, оставляя после себя не только скелеты в музейных витринах, но и ощущение трепета перед силой природы, которую человек так и не смог приручить до конца.

Уточнения

Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας "большой" + ὀδούς "зуб") — вид вымерших акул из семейства Otodontidae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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