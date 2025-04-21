Приюты не помогут: как остановить поток бездомных собак

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, приюты должны спасать. Но на деле — это тупик. Как только открывается новый приют, он почти сразу забивается до отказа. Волонтёры из последних сил ищут деньги, лечат, кормят, а в какой-то момент сдаются. Одни закрываются, других разгоняют, потому что животным там становится хуже, чем на улице.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бездомная собака

Почему приютов не хватает

Государство почти не строит приюты. Да, они дорогие. Люди, не имеющие собак, не хотят из своих налогов платить за содержание бродячих. Поэтому почти вся забота — на волонтёрах, которые не справляются. Но что ещё хуже — их доброта играет на руку тем, кто плодит и выбрасывает.

Доброе решение — путь к ещё большему злу

Ситуации повторяются: кто-то "пристроил" щенков, а через полгода снова приносит коробку. Почему не стерилизовал? "А как же — это жестоко". Люди быстро привыкают решать свои проблемы за чужой счёт. Зачем думать, если есть те, кто раздаст, вылечит, пристроит?

Всё это — приюты, стерилизации, ОСВВ — будет бессмысленно, пока не появится ответственность.

Проблема — не в собаках, а в людях

Каждая бездомная собака когда-то была домашней. Или её мама была. Не решив проблему на корню, мы никогда не справимся с последствиями. Одна нестерилизованная собака может дать до 48 щенков в год — и этот конвейер работает постоянно.

Что действительно нужно

Жёсткие штрафы: выбросил животное — плати за его содержание в приюте. Моральный вред? Тоже плати. Укус? Плати ещё больше.

выбросил животное — плати за его содержание в приюте. Моральный вред? Тоже плати. Укус? Плати ещё больше. Регистрация собак: у каждой — хозяин. Чтобы "это не моя" больше не работало.

у каждой — хозяин. Чтобы "это не моя" больше не работало. Стерилизация всех бездомных: чтобы больше не плодились.

Когда будет система контроля и реального наказания — тогда и можно будет говорить о сокращении числа бездомных. Пока же — всё это игра в добрых волонтёров, которым всё труднее дышать под коробками со щенками.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

